https://ria.ru/20231211/premiya-1915172380.html

Прием заявок на первую профориентационную премию стартовал в России

Прием заявок на первую профориентационную премию стартовал в России - РИА Новости, 11.12.2023

Прием заявок на первую профориентационную премию стартовал в России

Стартовал прием заявок на премию "Россия - мои горизонты", которая поможет выявить лучшие практики в области профориентации в России, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T19:52

2023-12-11T19:52

2023-12-11T19:52

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Стартовал прием заявок на премию "Россия - мои горизонты", которая поможет выявить лучшие практики в области профориентации в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе профориентационного проекта для школьников "Билет в будущее". "Фонд Гуманитарных Проектов при поддержке Министерства просвещения РФ дал старт заявочной кампании Первой национальной премии в области профориентации "Россия-Мои горизонты", которая поможет выявить лучшие практики в этой области по всей стране", - говорится в сообщении. Отмечается, что к участию в премии приглашаются педагоги, авторы корпоративных практик, методик, научных работ в области профориентации, индивидуальных школьных проектов, главный критерий отбора – заявленные проекты должны помогать школьникам определиться с выбором будущей профессии и осознано направлять учебные и профессиональные интересы. Номинации будут представлены в более десятка категорий, среди них: "Лучший профориентационный проект", "Лучший проект для СПО", "Лучший проект по развитию профессиональных навыков педагогов и наставников в области профориентации", "Лучшие профориентационные практики в родительском сообществе", "Лучший информационный ресурс", "Лучший инклюзивный проект", "Лучший медиаконтент по профориентации", "Учитель №1 в профориентации", "Школа №1 в профориентации". "Подводя итог первых 5 лет реализации программы "Билет в будущее", можно с уверенностью сказать, что некогда новое для страны направление ранняя профориентация школьников сегодня уже формирует новое поколение, которое будет руководствоваться совершенно иным отношением к своей занятости, карьере и трудовой мотивации, чем мы или наши родители. Еще многое предстоит сделать, но тем миллионам детей, которые прошли через программу мы помогли заглянуть без страха в свое будущее", - сказал директор Фонда гуманитарных проектов Иван Есин, его слова приводятся в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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