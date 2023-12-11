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Туска приведут к присяге премьера Польши в среду утром - РИА Новости, 11.12.2023
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23:20 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/premer-1915195131.html
Туска приведут к присяге премьера Польши в среду утром
Туска приведут к присяге премьера Польши в среду утром - РИА Новости, 11.12.2023
Туска приведут к присяге премьера Польши в среду утром
Президент Польши Анджей Дуда приведет к присяге нового премьера Дональда Туска 13 декабря в 9.00 (11.00 мск), сообщила глава канцелярии президента Гражина... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T23:20
2023-12-11T23:20
в мире
польша
дональд туск
право и справедливость
анджей дуда
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 11 дек – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда приведет к присяге нового премьера Дональда Туска 13 декабря в 9.00 (11.00 мск), сообщила глава канцелярии президента Гражина Игначак-Бандых. В понедельник сейм Польши выразил вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого и выбрал Дональда Туска кандидатом на пост премьер-министра. "По приглашению президента Польши Анджея Дуды после голосования в Сейме состоялась встреча с премьером Дональдом Туском. Решено, что после получения вотум доверия, приведение к присяге нового правительства состоится в среду в 9.00 в президентском дворце", - написала Игначак-Бандых в соцсети Х. Теперь Туск должен предложить свой состав правительства, который, согласно норме конституции, президент "без промедлений" обязан привести к присяге. После того, как к присяге будет приведено правительство Туска, тот в соответствии с конституцией имеет две недели для того, чтобы выступить в парламенте с программной речью, после чего сейм рассмотрит вопрос о вынесении новому кабмину вотума доверия. В случае же, если сейм не сможет определить кандидатуру премьера большинством голосов, либо новый премьер позже получит от сейма вотум недоверия, инициатива вновь переходит к президенту. Он поручит формирование правительства премьер-министру по своему выбору, который также будет приведен к присяге и обратится к сейму за вотумом доверия. Если же и этот премьер получит вотум недоверия, то в соответствии с конституцией президент обязан сократить срок полномочий парламента, что означает проведение новых парламентских выборов. Недавно польская оппозиция под руководством Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".
https://ria.ru/20231211/votum-1915152129.html
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в мире, польша, дональд туск, право и справедливость, анджей дуда, матеуш моравецкий
В мире, Польша, Дональд Туск, Право и справедливость, Анджей Дуда, Матеуш Моравецкий
Туска приведут к присяге премьера Польши в среду утром

Нового премьер-министра Польши Туска приведут к присяге в среду утром

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск
Председатель Европейского совета Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Председатель Европейского совета Дональд Туск . Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 дек – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда приведет к присяге нового премьера Дональда Туска 13 декабря в 9.00 (11.00 мск), сообщила глава канцелярии президента Гражина Игначак-Бандых.
В понедельник сейм Польши выразил вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого и выбрал Дональда Туска кандидатом на пост премьер-министра.
Матеуш Моравецкий во время выступления в сейме Польши. 11 декабря 2023 года - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого
Вчера, 18:18
«
"По приглашению президента Польши Анджея Дуды после голосования в Сейме состоялась встреча с премьером Дональдом Туском. Решено, что после получения вотум доверия, приведение к присяге нового правительства состоится в среду в 9.00 в президентском дворце", - написала Игначак-Бандых в соцсети Х.
Теперь Туск должен предложить свой состав правительства, который, согласно норме конституции, президент "без промедлений" обязан привести к присяге. После того, как к присяге будет приведено правительство Туска, тот в соответствии с конституцией имеет две недели для того, чтобы выступить в парламенте с программной речью, после чего сейм рассмотрит вопрос о вынесении новому кабмину вотума доверия.
В случае же, если сейм не сможет определить кандидатуру премьера большинством голосов, либо новый премьер позже получит от сейма вотум недоверия, инициатива вновь переходит к президенту. Он поручит формирование правительства премьер-министру по своему выбору, который также будет приведен к присяге и обратится к сейму за вотумом доверия.
Если же и этот премьер получит вотум недоверия, то в соответствии с конституцией президент обязан сократить срок полномочий парламента, что означает проведение новых парламентских выборов.
Недавно польская оппозиция под руководством Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Польский оппозиционер Туск заявил, что уверен в победе на выборах
15 октября, 22:25
 
В миреПольшаДональд ТускПраво и справедливостьАнджей ДудаМатеуш Моравецкий
 
 
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