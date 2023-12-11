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Правительство внесло ряд изменений в план мероприятий занятости инвалидов - РИА Новости, 11.12.2023
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10:26 11.12.2023 (обновлено: 11:39 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/pravitelstvo-1915012425.html
Правительство внесло ряд изменений в план мероприятий занятости инвалидов
Правительство внесло ряд изменений в план мероприятий занятости инвалидов - РИА Новости, 11.12.2023
Правительство внесло ряд изменений в план мероприятий занятости инвалидов
Правительство России внесло в план мероприятий по повышению занятости инвалидов ряд изменений, предусмотрены в том числе меры поддержки участников специальной... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:26
2023-12-11T11:39
россия
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство России внесло в план мероприятий по повышению занятости инвалидов ряд изменений, предусмотрены в том числе меры поддержки участников специальной военной операции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Правительство внесло в план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов целый ряд изменений, в том числе направленных на содействие при приеме на работу выпускников колледжей или вузов, а также внедрение регионального стандарта развития социального предпринимательства. Что важно, предусматривается подготовка мер помощи в трудоустройстве участников специальной военной операции, которые получили инвалидность", - заявил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.Он отметил, что документ также включает пять целевых показателей качества и эффективности выполнения запланированных мероприятий.Реализация мероприятий плана, по его словам, "поможет людям с особенностями и ограничениями по здоровью и трудиться, и зарабатывать, чувствовать себя более самостоятельными, независимыми и не оставаться один на один со своими проблемами".Согласно целевым показателям обновлённого плана на 2023–2024 годы, к концу следующего года при содействии службы занятости в России должны быть обеспечены работой не менее 70% трудоспособных инвалидов. Как отмечено в сообщении на сайте кабмина, этот показатель по сравнению с нынешним годом должен увеличиться на 10%.На сайте правительства также указано, что до конца 2023 года региональные власти должны утвердить целевые показатели приёма на работу людей с ограниченными возможностями, окончивших вузы или колледжи. Кроме того, во всех регионах должны быть разработаны или актуализированы атласы доступных профессий для инвалидов со средним профессиональным образованием.
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россия, общество, михаил мишустин
Россия, Общество, Михаил Мишустин
Правительство внесло ряд изменений в план мероприятий занятости инвалидов

Меры поддержки участников СВО включили в план мероприятий по занятости инвалидов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство России внесло в план мероприятий по повышению занятости инвалидов ряд изменений, предусмотрены в том числе меры поддержки участников специальной военной операции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
«
"Правительство внесло в план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов целый ряд изменений, в том числе направленных на содействие при приеме на работу выпускников колледжей или вузов, а также внедрение регионального стандарта развития социального предпринимательства. Что важно, предусматривается подготовка мер помощи в трудоустройстве участников специальной военной операции, которые получили инвалидность", - заявил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.
Он отметил, что документ также включает пять целевых показателей качества и эффективности выполнения запланированных мероприятий.
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Реализация мероприятий плана, по его словам, "поможет людям с особенностями и ограничениями по здоровью и трудиться, и зарабатывать, чувствовать себя более самостоятельными, независимыми и не оставаться один на один со своими проблемами".
Согласно целевым показателям обновлённого плана на 2023–2024 годы, к концу следующего года при содействии службы занятости в России должны быть обеспечены работой не менее 70% трудоспособных инвалидов. Как отмечено в сообщении на сайте кабмина, этот показатель по сравнению с нынешним годом должен увеличиться на 10%.
На сайте правительства также указано, что до конца 2023 года региональные власти должны утвердить целевые показатели приёма на работу людей с ограниченными возможностями, окончивших вузы или колледжи. Кроме того, во всех регионах должны быть разработаны или актуализированы атласы доступных профессий для инвалидов со средним профессиональным образованием.
 
РоссияОбществоМихаил Мишустин
 
 
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