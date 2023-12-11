https://ria.ru/20231211/pravitelstvo-1915012425.html

Правительство внесло ряд изменений в план мероприятий занятости инвалидов

Правительство внесло ряд изменений в план мероприятий занятости инвалидов - РИА Новости, 11.12.2023

Правительство внесло ряд изменений в план мероприятий занятости инвалидов

Правительство России внесло в план мероприятий по повышению занятости инвалидов ряд изменений, предусмотрены в том числе меры поддержки участников специальной... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T10:26

2023-12-11T10:26

2023-12-11T11:39

россия

общество

михаил мишустин

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Правительство России внесло в план мероприятий по повышению занятости инвалидов ряд изменений, предусмотрены в том числе меры поддержки участников специальной военной операции, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин."Правительство внесло в план мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов целый ряд изменений, в том числе направленных на содействие при приеме на работу выпускников колледжей или вузов, а также внедрение регионального стандарта развития социального предпринимательства. Что важно, предусматривается подготовка мер помощи в трудоустройстве участников специальной военной операции, которые получили инвалидность", - заявил Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.Он отметил, что документ также включает пять целевых показателей качества и эффективности выполнения запланированных мероприятий.Реализация мероприятий плана, по его словам, "поможет людям с особенностями и ограничениями по здоровью и трудиться, и зарабатывать, чувствовать себя более самостоятельными, независимыми и не оставаться один на один со своими проблемами".Согласно целевым показателям обновлённого плана на 2023–2024 годы, к концу следующего года при содействии службы занятости в России должны быть обеспечены работой не менее 70% трудоспособных инвалидов. Как отмечено в сообщении на сайте кабмина, этот показатель по сравнению с нынешним годом должен увеличиться на 10%.На сайте правительства также указано, что до конца 2023 года региональные власти должны утвердить целевые показатели приёма на работу людей с ограниченными возможностями, окончивших вузы или колледжи. Кроме того, во всех регионах должны быть разработаны или актуализированы атласы доступных профессий для инвалидов со средним профессиональным образованием.

https://ria.ru/20231203/invalidy-1913423095.html

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россия, общество, михаил мишустин