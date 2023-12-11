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В СПЧ рассказали о нарушениях прав россиян в недружественных странах
В СПЧ рассказали о нарушениях прав россиян в недружественных странах - РИА Новости, 11.12.2023
В СПЧ рассказали о нарушениях прав россиян в недружественных странах
Большинство нарушений личных прав россиян происходит в недружественных странах и является элементом государственной политики, стремящейся дискриминировать и... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:28
2023-12-11T12:28
2023-12-11T12:28
россия
в мире
александр брод
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Большинство нарушений личных прав россиян происходит в недружественных странах и является элементом государственной политики, стремящейся дискриминировать и осознанно причинить вред России, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод. "Подавляющее большинство нарушений личных прав осуществляется в недружественных по отношению к России странах и является элементом государственной политики, направленной на дискриминацию и осознанное причинение вреда гражданам России и нашим соотечественникам. Прежде всего, речь идет о нарушениях прав россиян и наших соотечественников в Соединенных Штатах Америки, а также в ряде стран Центральной и Восточной Европы: Латвии, Литве, Эстонии, Польше", - говорится в докладе Брода, который был представлен на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Кроме того, правозащитник отметил, что в число стран, нарушающих права российских граждан, после вступления в состав НАТО в 2023 году добавилась Финляндия. "Значительную группу нарушений прав граждан России и наших соотечественников за рубежом составляют экономические, социальные, культурные и политические права. В их числе - экономические санкции, конфискация имущества, в том числе автомобилей, запрет пользования и распоряжения имуществом, экономическое давление на россиян, лишение гражданства", - подчеркнул в докладе член СПЧ. Среди других нарушений прав россиян Брод назвал ограничения, связанные с реализацией социальных прав, в частности, права на получение услуг в области здравоохранения и образования. "Россиянам отказывали в лечении в клиниках США и Европы. Об этом сообщили представители компаний, которые организовывали лечебные загранпоездки, а также сотрудники страховых компаний и благотворительных фондов. Несколько немецких государственных и университетских клиник фактически перестали работать с российскими пациентами", - добавил правозащитник. Брод также сообщил, что усложнился процесс оформления медицинских виз, иногда пациентами приходится ждать разрешение на въезд по несколько месяцев. "Важной составляющей кампании по дискриминации россиян и наших соотечественников в странах Запада стало нарушение политических прав… В настоящее время в странах Запада наблюдается массовое преследование россиян, стремящихся выразить публично, в том числе в рамках свободы собраний и союзов, свою политическую и гражданскую позицию", - отметил в докладе член СПЧ.
https://ria.ru/20231206/polnomochiya-1914134023.html
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россия, в мире, александр брод
Россия, В мире, Александр Брод
В СПЧ рассказали о нарушениях прав россиян в недружественных странах
СПЧ: большинство нарушений прав россиян происходят в недружественных странах
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Большинство нарушений личных прав россиян происходит в недружественных странах и является элементом государственной политики, стремящейся дискриминировать и осознанно причинить вред России, заявил член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод.
"Подавляющее большинство нарушений личных прав осуществляется в недружественных по отношению к России странах и является элементом государственной политики, направленной на дискриминацию и осознанное причинение вреда гражданам России и нашим соотечественникам. Прежде всего, речь идет о нарушениях прав россиян и наших соотечественников в Соединенных Штатах Америки, а также в ряде стран Центральной и Восточной Европы: Латвии, Литве, Эстонии, Польше", - говорится в докладе Брода, который был представлен на круглом столе в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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Кроме того, правозащитник отметил, что в число стран, нарушающих права российских граждан, после вступления в состав НАТО в 2023 году добавилась Финляндия.
"Значительную группу нарушений прав граждан России и наших соотечественников за рубежом составляют экономические, социальные, культурные и политические права. В их числе - экономические санкции, конфискация имущества, в том числе автомобилей, запрет пользования и распоряжения имуществом, экономическое давление на россиян, лишение гражданства", - подчеркнул в докладе член СПЧ.
Среди других нарушений прав россиян Брод назвал ограничения, связанные с реализацией социальных прав, в частности, права на получение услуг в области здравоохранения и образования.
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"Россиянам отказывали в лечении в клиниках США и Европы. Об этом сообщили представители компаний, которые организовывали лечебные загранпоездки, а также сотрудники страховых компаний и благотворительных фондов. Несколько немецких государственных и университетских клиник фактически перестали работать с российскими пациентами", - добавил правозащитник.
Брод также сообщил, что усложнился процесс оформления медицинских виз, иногда пациентами приходится ждать разрешение на въезд по несколько месяцев.
"Важной составляющей кампании по дискриминации россиян и наших соотечественников в странах Запада стало нарушение политических прав… В настоящее время в странах Запада наблюдается массовое преследование россиян, стремящихся выразить публично, в том числе в рамках свободы собраний и союзов, свою политическую и гражданскую позицию", - отметил в докладе член СПЧ.
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