https://ria.ru/20231211/pozdravleniya-1915104907.html

Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом

Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом - РИА Новости, 11.12.2023

Знаменитости поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом

Фигуристка Татьяна Навка, певица и актриса Алика Смехова, актер Леонид Ярмольник, стилист Сергей Зверев и другие звезды поздравили читателей РИА Новости с... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:28

2023-12-11T16:28

2023-12-11T16:28

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Фигуристка Татьяна Навка, певица и актриса Алика Смехова, актер Леонид Ярмольник, стилист Сергей Зверев и другие звезды поздравили читателей РИА Новости с наступающим Новым годом."Дорогие читатели РИА Новости! Я поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю всем счастья, любви, здоровья. Чтоб все-все ваши мечты и желания сбывались! — пожелала олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Татьяна Навка. Она пригласила всех на свое ледовое шоу "Вечера на Хуторе" в "Мегаспорт" в Москве.Трижды лауреат премии "Ника" Леонид Ярмольник в шутливой манере озвучил поздравления. "Я в самом центре Москвы, в самом сердце Москвы. Я хочу поздравить всех читателей РИА Новости с наступающим Новым годом!" — сообщил актер."Всех вас с наступающим Новым годом! Чтобы у всех вас в Новом году обязательно осуществились все ваши цели!" — дала амбициозный предпраздничный наказ олимпийская чемпионка Анна Щербакова.Актриса театра и кино Алика Смехова и четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов поприветствовали читателей новостных лент и присоединились к пожеланиям звездных коллег. "Всех поздравляем! Желаем счастья, любви и, конечно, здоровья. Берегите друг друга и будьте счастливы. Верьте в волшебство, берегите себя и свою семью!" — по-родственному тепло обратились с поклонникам победители Олимпиады-2022 в командных соревнованиях фигуристов Виктория Синицина и Никита Кацалапов.Стилист Сергей Зверев, ранее предложивший свой цвет Нового 2024 года, посоветовал использовать творчество во всем. "Всех читателей РИА Новости поздравляю с Новым годом! Здоровья, счастья, любви, творческих успехов, исполнения всех желаний!" — сообщил шоумен.РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 125 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 4,5 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Telegram, TikTok , Rutube и "Яндекс.Дзен" превышает 12 млн подписчиков.

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Алёна Пава

татьяна навка, леонид ярмольник, сергей зверев (стилист), москва, знаменитости, новости шоу-бизнеса