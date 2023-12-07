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Дизайнеры и стилисты предположили, каким будет цвет года по версии Pantone - РИА Новости, 07.12.2023
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Шоубиз
 
16:11 07.12.2023
https://ria.ru/20231207/tsvet-1914325525.html
Дизайнеры и стилисты предположили, каким будет цвет года по версии Pantone
Дизайнеры и стилисты предположили, каким будет цвет года по версии Pantone - РИА Новости, 07.12.2023
Дизайнеры и стилисты предположили, каким будет цвет года по версии Pantone
Российские модельеры и дизайнеры, опрошенные РИА Новости, предположили, что цветом 2024 года по версии института цвета Pantone может стать "кибер лайм",... РИА Новости, 07.12.2023
2023-12-07T16:11
2023-12-07T16:11
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российские модельеры и дизайнеры, опрошенные РИА Новости, предположили, что цветом 2024 года по версии института цвета Pantone может стать "кибер лайм", изумрудно-зеленый, разные оттенки хаки, а также "лучистый красный". Пять ключевых цветов годаДизайнер Алена Ахмадуллина рассказала РИА Новости, что в ключевую палитру 2024 года входит пять цветов, которые могут стать цветом года по версии Pantone. &quot;На самом деле цветов, которые являются прогнозными, ключевыми цветами на 2024 год, пять: это яркие, эффектные цвета, которые используются как в женской, так и в мужской моде. Это лучистый красный, кибер лайм, помадный розовый, ореховый коричневый и природный синий цвет. Они составляют ключевую палитру следующего года&quot;, — сказала собеседница агентства.Ахмадулина добавила, что хитом в женском гардеробе станет цвет "абрикосовое пюре". "Для женского ассортимента возник хитовый цвет, который во всех коллекциях прозвучит в той или иной степени – абрикосовое пюре, нежнейший, очень эффектный оттенок оранжевого цвета, который, может быть, и не будет самым продаваемым, но будет самым витринным", - уточнила она. Цвет выживания и страстиМодельер и генеральный директор Дома Моды Славы Зайцева Егор Зайцев в разговоре с агентством выделил несколько цветов и охарактеризовал их как цвета страсти, выживания и победы. "Цвет жизни, точнее, выживания: оттенки хаки - олива и охра... И красный – цвет страсти и победы", - прокомментировал Зайцев, добавив, что без черного цвета - никуда. ИзумрудныйПреподаватель кафедры графического дизайна Национального института дизайна Алена Костылева в разговоре с РИА Новости отметила, что цвет года может ассоциироваться с зеленым деревянным драконом по китайскому календарю. "Могу предположить, что цветом года мог бы стать изумрудно-зеленый. Так как наступающий 2024 — год зеленого деревянного дракона", - сказала Костылева. По мнению преподавателя кафедры графического дизайна Национального института дизайна Полины Барис, цветом года по версии Pantone станет "кобальтовый синий". &quot;Мне кажется, что это может быть более темный цвет, как кобальтовый синий, например. Данный оттенок ассоциируется со строгостью и официальностью, а также отражает переживания, которые каждый человек хочет оставить в уходящем году. А его собрат электро-синий сейчас крайне часто в визуальной коммуникации многих брендов&quot;, – уточнила собеседница агентства.Не модный, а хайповыйСтилист и модный эксперт Владислав Лисовец признался, что не следит за Институтом цвета и считает, что он не отвечает современным модным трендам. &quot;Для меня это такая сектантская история – объявлять какой-то цвет. И он часто не отвечает трендам. Я даже боюсь предположить, честно. Он становится трендовым не у модных брендов. Модные бренды делают коллекции заранее, за год до того, как объявляют Pantone, поэтому становится он не модным, а хайповым у коммерческих брендов, кто не делает моду, а юзает (использует - ред.) ее&quot;, – сказал Лисовец.Модный эксперт добавил, что Институт цвета обращает внимание на то, что дизайнеры демонстрируют в своих коллекциях на подиуме. "Зеленого давно не было, цвета спокойствия", – предположил стилист.Pantone объявит "Цвет 2024 года" 7 декабря.
https://radiosputnik.ru/20231110/odezhda-1908569713.html
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владислав лисовец, знаменитости, красота, дизайн, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, новый год, стиль жизни, новости культуры
Шоубиз, Владислав Лисовец, Знаменитости, Красота, Дизайн, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес, Новый год, Стиль жизни, Новости культуры
Дизайнеры и стилисты предположили, каким будет цвет года по версии Pantone

Дизайнеры предположили, что Pantone выберет цветом года красный или зеленый

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМодели во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной
Модели во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Модели во время модного показа коллекции дизайнера Алены Ахмадулиной
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российские модельеры и дизайнеры, опрошенные РИА Новости, предположили, что цветом 2024 года по версии института цвета Pantone может стать "кибер лайм", изумрудно-зеленый, разные оттенки хаки, а также "лучистый красный".

Пять ключевых цветов года

Дизайнер Алена Ахмадуллина рассказала РИА Новости, что в ключевую палитру 2024 года входит пять цветов, которые могут стать цветом года по версии Pantone.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДизайнер Алена Ахмадуллина
Дизайнер Алена Ахмадуллина - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Дизайнер Алена Ахмадуллина
«

"На самом деле цветов, которые являются прогнозными, ключевыми цветами на 2024 год, пять: это яркие, эффектные цвета, которые используются как в женской, так и в мужской моде. Это лучистый красный, кибер лайм, помадный розовый, ореховый коричневый и природный синий цвет. Они составляют ключевую палитру следующего года", — сказала собеседница агентства.

Ахмадулина добавила, что хитом в женском гардеробе станет цвет "абрикосовое пюре".
© Фото : iStock.com/Tatiana ricoНежный апельсиново-персиковый оттенок
Нежный апельсиново-персиковый оттенок - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© Фото : iStock.com/Tatiana rico
Нежный апельсиново-персиковый оттенок
«
"Для женского ассортимента возник хитовый цвет, который во всех коллекциях прозвучит в той или иной степени – абрикосовое пюре, нежнейший, очень эффектный оттенок оранжевого цвета, который, может быть, и не будет самым продаваемым, но будет самым витринным", - уточнила она.
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Цвет выживания и страсти

Модельер и генеральный директор Дома Моды Славы Зайцева Егор Зайцев в разговоре с агентством выделил несколько цветов и охарактеризовал их как цвета страсти, выживания и победы.
«
"Цвет жизни, точнее, выживания: оттенки хаки - олива и охра... И красный – цвет страсти и победы", - прокомментировал Зайцев, добавив, что без черного цвета - никуда.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМодели демонстрируют одежду из коллекции Дома моды Slava Zaitsev
Модели демонстрируют одежду из коллекции Дома моды Slava Zaitsev - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Модели демонстрируют одежду из коллекции Дома моды Slava Zaitsev

Изумрудный

Преподаватель кафедры графического дизайна Национального института дизайна Алена Костылева в разговоре с РИА Новости отметила, что цвет года может ассоциироваться с зеленым деревянным драконом по китайскому календарю.
Люди чокаются бокалами шампанского - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
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2 декабря, 02:00
«
"Могу предположить, что цветом года мог бы стать изумрудно-зеленый. Так как наступающий 2024 — год зеленого деревянного дракона", - сказала Костылева.
По мнению преподавателя кафедры графического дизайна Национального института дизайна Полины Барис, цветом года по версии Pantone станет "кобальтовый синий".
© AP Photo / Julia NikhinsonКобальтово-синий цвет
Кобальтово-синий цвет - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© AP Photo / Julia Nikhinson
Кобальтово-синий цвет
«

"Мне кажется, что это может быть более темный цвет, как кобальтовый синий, например. Данный оттенок ассоциируется со строгостью и официальностью, а также отражает переживания, которые каждый человек хочет оставить в уходящем году. А его собрат электро-синий сейчас крайне часто в визуальной коммуникации многих брендов", уточнила собеседница агентства.

Не модный, а хайповый

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСтилист Владислав Лисовец
Стилист Владислав Лисовец - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Стилист Владислав Лисовец
Стилист и модный эксперт Владислав Лисовец признался, что не следит за Институтом цвета и считает, что он не отвечает современным модным трендам.
«

"Для меня это такая сектантская история – объявлять какой-то цвет. И он часто не отвечает трендам. Я даже боюсь предположить, честно. Он становится трендовым не у модных брендов. Модные бренды делают коллекции заранее, за год до того, как объявляют Pantone, поэтому становится он не модным, а хайповым у коммерческих брендов, кто не делает моду, а юзает (использует - ред.) ее", сказал Лисовец.

Модный эксперт добавил, что Институт цвета обращает внимание на то, что дизайнеры демонстрируют в своих коллекциях на подиуме. "Зеленого давно не было, цвета спокойствия", – предположил стилист.
Pantone объявит "Цвет 2024 года" 7 декабря.
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