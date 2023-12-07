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Дизайнеры и стилисты предположили, каким будет цвет года по версии Pantone

Дизайнеры и стилисты предположили, каким будет цвет года по версии Pantone - РИА Новости, 07.12.2023

Дизайнеры и стилисты предположили, каким будет цвет года по версии Pantone

Российские модельеры и дизайнеры, опрошенные РИА Новости, предположили, что цветом 2024 года по версии института цвета Pantone может стать "кибер лайм",... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T16:11

2023-12-07T16:11

2023-12-07T16:11

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российские модельеры и дизайнеры, опрошенные РИА Новости, предположили, что цветом 2024 года по версии института цвета Pantone может стать "кибер лайм", изумрудно-зеленый, разные оттенки хаки, а также "лучистый красный". Пять ключевых цветов годаДизайнер Алена Ахмадуллина рассказала РИА Новости, что в ключевую палитру 2024 года входит пять цветов, которые могут стать цветом года по версии Pantone. "На самом деле цветов, которые являются прогнозными, ключевыми цветами на 2024 год, пять: это яркие, эффектные цвета, которые используются как в женской, так и в мужской моде. Это лучистый красный, кибер лайм, помадный розовый, ореховый коричневый и природный синий цвет. Они составляют ключевую палитру следующего года", — сказала собеседница агентства.Ахмадулина добавила, что хитом в женском гардеробе станет цвет "абрикосовое пюре". "Для женского ассортимента возник хитовый цвет, который во всех коллекциях прозвучит в той или иной степени – абрикосовое пюре, нежнейший, очень эффектный оттенок оранжевого цвета, который, может быть, и не будет самым продаваемым, но будет самым витринным", - уточнила она. Цвет выживания и страстиМодельер и генеральный директор Дома Моды Славы Зайцева Егор Зайцев в разговоре с агентством выделил несколько цветов и охарактеризовал их как цвета страсти, выживания и победы. "Цвет жизни, точнее, выживания: оттенки хаки - олива и охра... И красный – цвет страсти и победы", - прокомментировал Зайцев, добавив, что без черного цвета - никуда. ИзумрудныйПреподаватель кафедры графического дизайна Национального института дизайна Алена Костылева в разговоре с РИА Новости отметила, что цвет года может ассоциироваться с зеленым деревянным драконом по китайскому календарю. "Могу предположить, что цветом года мог бы стать изумрудно-зеленый. Так как наступающий 2024 — год зеленого деревянного дракона", - сказала Костылева. По мнению преподавателя кафедры графического дизайна Национального института дизайна Полины Барис, цветом года по версии Pantone станет "кобальтовый синий". "Мне кажется, что это может быть более темный цвет, как кобальтовый синий, например. Данный оттенок ассоциируется со строгостью и официальностью, а также отражает переживания, которые каждый человек хочет оставить в уходящем году. А его собрат электро-синий сейчас крайне часто в визуальной коммуникации многих брендов", – уточнила собеседница агентства.Не модный, а хайповыйСтилист и модный эксперт Владислав Лисовец признался, что не следит за Институтом цвета и считает, что он не отвечает современным модным трендам. "Для меня это такая сектантская история – объявлять какой-то цвет. И он часто не отвечает трендам. Я даже боюсь предположить, честно. Он становится трендовым не у модных брендов. Модные бренды делают коллекции заранее, за год до того, как объявляют Pantone, поэтому становится он не модным, а хайповым у коммерческих брендов, кто не делает моду, а юзает (использует - ред.) ее", – сказал Лисовец.Модный эксперт добавил, что Институт цвета обращает внимание на то, что дизайнеры демонстрируют в своих коллекциях на подиуме. "Зеленого давно не было, цвета спокойствия", – предположил стилист.Pantone объявит "Цвет 2024 года" 7 декабря.

https://radiosputnik.ru/20231110/odezhda-1908569713.html

https://radiosputnik.ru/20231202/drakon-1913135934.html

https://ria.ru/20221202/krasnyy-1835784837.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владислав лисовец, знаменитости, красота, дизайн, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, новый год, стиль жизни, новости культуры