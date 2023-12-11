https://ria.ru/20231211/poteri-1915074404.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на двух направлениях

В Минобороны оценили потери ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 11.12.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на двух направлениях

Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 200 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:22

2023-12-11T14:22

2023-12-11T14:34

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 200 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 14-й, 21-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка и Терны Харьковской области. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Берестовое, Ивановка Харьковской области и Новоегоровка Луганской Народной Республики."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и три автомобиля", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Также ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады Украины в районе Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 175 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты и два автомобиля", - уточнили в Минобороны.

https://ria.ru/20231209/zapad-1914813775.html

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