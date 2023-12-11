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В Минобороны оценили потери ВСУ на двух направлениях
В Минобороны оценили потери ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 11.12.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на двух направлениях
Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 200 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:22
2023-12-11T14:22
2023-12-11T14:34
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вооруженные силы украины
харьковская область
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 200 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 14-й, 21-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка и Терны Харьковской области. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Берестовое, Ивановка Харьковской области и Новоегоровка Луганской Народной Республики."Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и три автомобиля", - сказали в ведомстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Также ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады Украины в районе Серебрянского лесничества."Потери противника составили до 175 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты и два автомобиля", - уточнили в Минобороны.
https://ria.ru/20231209/zapad-1914813775.html
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вооруженные силы украины, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В Минобороны оценили потери ВСУ на двух направлениях
МО: ВСУ потеряли около 200 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 200 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп 14-й, 21-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад ВСУ
в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка и Терны Харьковской области
. Кроме того, нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Берестовое, Ивановка Харьковской области и Новоегоровка Луганской Народной Республики.
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"Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих и три автомобиля", - сказали в ведомстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" отразили атаку 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Также ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады Украины в районе Серебрянского лесничества.
"Потери противника составили до 175 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты и два автомобиля", - уточнили в Минобороны.