https://ria.ru/20231211/postavki-1915041960.html
Херсонская область нарастит поставки сельхозпродукции в регионы России
Херсонская область нарастит поставки сельхозпродукции в регионы России - РИА Новости, 11.12.2023
Херсонская область нарастит поставки сельхозпродукции в регионы России
Херсонская область намерена нарастить поставки сельскохозяйственной продукции в другие российские регионы, сообщил в своем Telegram-канале глава правительства... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:27
2023-12-11T12:27
2023-12-11T12:27
херсонская область
андрей алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Херсонская область намерена нарастить поставки сельскохозяйственной продукции в другие российские регионы, сообщил в своем Telegram-канале глава правительства области Андрей Алексеенко. "Херсонская область может обеспечивать овощами и фруктами не только себя, но и соседние регионы. Наращивать долю на российском рынке даже несмотря на сокращение площади орошения из-за теракта нацистов на Каховской ГЭС", - написал Алексеенко. По его словам, в регионе в пять раз увеличат субсидии производителям овощей, а также утверждена субсидия на 16 плодово-ягодных культур. "Раньше мы субсидировали только производство клубники, малины, арбузов и дынь. Теперь серьезную поддержку получат также фермеры, которые занимаются выращиванием смородины, ежевики, вишни, винограда, персика/нектарина и др", - подчеркнул Алексеенко. Кроме того, по его словам, поддержку получают производители зерновых, молока, муки и хлеба. "Всего принята уже 841 заявка на общую сумму 1,2 млрд руб. Программа господдержки АПК области по поручению президента увеличена к прошлому году почти в 10 раз", - добавил глава правительства.
https://ria.ru/20231210/chechnya-1914934719.html
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херсонская область , андрей алексеенко, экономика, россия
Херсонская область , Андрей Алексеенко, Экономика, Россия
Херсонская область нарастит поставки сельхозпродукции в регионы России
Алексеенко: Херсонская область нарастит поставки сельхозпродукции в регионы РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости.
Херсонская область намерена нарастить поставки сельскохозяйственной продукции в другие российские регионы, сообщил в своем Telegram-канале
глава правительства области Андрей Алексеенко.
"Херсонская область может обеспечивать овощами и фруктами не только себя, но и соседние регионы. Наращивать долю на российском рынке даже несмотря на сокращение площади орошения из-за теракта нацистов на Каховской ГЭС", - написал Алексеенко.
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По его словам, в регионе в пять раз увеличат субсидии производителям овощей, а также утверждена субсидия на 16 плодово-ягодных культур.
"Раньше мы субсидировали только производство клубники, малины, арбузов и дынь. Теперь серьезную поддержку получат также фермеры, которые занимаются выращиванием смородины, ежевики, вишни, винограда, персика/нектарина и др", - подчеркнул Алексеенко.
Кроме того, по его словам, поддержку получают производители зерновых, молока, муки и хлеба.
"Всего принята уже 841 заявка на общую сумму 1,2 млрд руб. Программа господдержки АПК области по поручению президента увеличена к прошлому году почти в 10 раз", - добавил глава правительства.
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