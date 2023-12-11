https://ria.ru/20231211/post-1915185830.html

Сейм Польши выдвинул кандидатуру Дональда Туска на пост премьера

Сейм Польши выдвинул кандидатуру Дональда Туска на пост премьера - РИА Новости, 11.12.2023

Сейм Польши выдвинул кандидатуру Дональда Туска на пост премьера

Сейм (нижняя палата парламента) Польши выдвинул кандидатуру экс-главы Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T21:38

2023-12-11T21:38

2023-12-11T21:38

в мире

польша

швейцария

дональд туск

анджей дуда

матеуш моравецкий

право и справедливость

европейский совет

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ВАРШАВА, 11 дек – РИА Новости. Сейм (нижняя палата парламента) Польши выдвинул кандидатуру экс-главы Европейского совета Дональда Туска на пост премьер-министра. За выдвижение Туска проголосовало 248 депутатов из 460. Против высказались 201. Никто не воздержался. Сразу после голосования Туск заявил, что выступит с программной речью во вторник. "Завтра мы будем иметь возможность обсудить мою программную речь", - сказал он. Однако, до сих пор остается непонятным, когда президент Польши Анджей Дуда приведет нового премьера к присяге. В конституции Польши записано что президент обязан "без промедления" привести к присяге премьера, указанного сеймом, но не оговорены конкретные сроки. В то же время во вторник у Дуды запланирован визит в Швейцарию. Ранее депутаты сейма вынесли вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого, которому президент страны Анджей Дуда поручил формирование правительства после осенних парламентских выборов. Это произошло благодаря тому, что после осенних парламентских выборов правящая до недавнего времени в Польше партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Кичиньского не смогла завоевать половины кресел в сейме. В свою очередь разрозненные оппозиционные партии вместе получили более 50% депутатских мандатов и сумели заключить коалиционное соглашение, выступив единым фронтом. Теперь Туск должен предложить свой состав правительства, который, согласно норме конституции, президент "без промедлений" обязан привести к присяге. На практике ожидается, что это произойдет не позже 13 декабря. До этого момента Моравецкий будет исполнять обязанности главы правительства как "технический" премьер. После того, как к присяге будет приведено правительство Туска, тот в соответствии с конституцией имеет две недели для того, чтобы выступить в парламенте с программной речью, после чего сейм рассмотрит вопрос о вынесении новому кабмину вотума доверия. В случае же, если сейм не сможет определить кандидатуру премьера большинством голосов, либо новый премьер позже получит от сейма вотум недоверия, инициатива вновь переходит к президенту. Он поручит формирование правительства премьер-министру по своему выбору, который также будет приведен к присяге и обратится к сейму за вотумом доверия. Если же и этот премьер получит вотум недоверия, то в соответствии с конституцией президент обязан сократить срок полномочий парламента, что означает проведение новых парламентских выборов. Недавно польская оппозиция под руководством Туска одержала серьезный успех на парламентских выборах. Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам выборов 15 октября "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" - 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".

https://ria.ru/20231211/votum-1915152129.html

https://ria.ru/20231201/tusk-1913190518.html

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в мире, польша, швейцария, дональд туск, анджей дуда, матеуш моравецкий, право и справедливость, европейский совет