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В ГД призвали предоставить самозанятым женщинам право получать "декретные" - РИА Новости, 11.12.2023
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13:10 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/posobie-1915052449.html
В ГД призвали предоставить самозанятым женщинам право получать "декретные"
В ГД призвали предоставить самозанятым женщинам право получать "декретные" - РИА Новости, 11.12.2023
В ГД призвали предоставить самозанятым женщинам право получать "декретные"
Самозанятым женщинам необходимо предоставить право на добровольную уплату взносов для того, чтобы во время отпуска по уходу за ребенком получать пособия, заявил РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:10
2023-12-11T13:10
общество
россия
ярослав нилов
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Самозанятым женщинам необходимо предоставить право на добровольную уплату взносов для того, чтобы во время отпуска по уходу за ребенком получать пособия, заявил председатель ГД по труду Ярослав Нилов, комментируя РИА Новости поправки Минтруда РФ о добровольном соцстраховании самозанятых и индивидуальных предпринимателей (ИП). Ранее Минтруд разработал проект закона о добровольном страховании самозанятых на случаи временной нетрудоспособности. Декретные выплаты, которые для наемных работников являются частью социального страхования, в этот перечень не вошли. "Но кроме больничных надо предусмотреть еще и декретные. Поэтому я считаю, что нужно добровольно предоставить право для того, чтобы женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребёнком, будучи самозанятой, тоже могла получать (пособие - ред.), при этом добровольно платить взносы", - сказал Нилов. Парламентарий отметил, что поддерживает данную инициативу Минтруда, так как сегодня стоит вопрос, касающийся социального страхования самозанятых.
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общество, россия, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В ГД призвали предоставить самозанятым женщинам право получать "декретные"

Нилов: самозанятые женщины должны получать декретные при выплате взносов

© iStock.com / hallohuahuaМама с ребенком
Мама с ребенком - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© iStock.com / hallohuahua
Мама с ребенком. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Самозанятым женщинам необходимо предоставить право на добровольную уплату взносов для того, чтобы во время отпуска по уходу за ребенком получать пособия, заявил председатель ГД по труду Ярослав Нилов, комментируя РИА Новости поправки Минтруда РФ о добровольном соцстраховании самозанятых и индивидуальных предпринимателей (ИП).
Ранее Минтруд разработал проект закона о добровольном страховании самозанятых на случаи временной нетрудоспособности. Декретные выплаты, которые для наемных работников являются частью социального страхования, в этот перечень не вошли.
"Но кроме больничных надо предусмотреть еще и декретные. Поэтому я считаю, что нужно добровольно предоставить право для того, чтобы женщина, которая находится в отпуске по уходу за ребёнком, будучи самозанятой, тоже могла получать (пособие - ред.), при этом добровольно платить взносы", - сказал Нилов.
Парламентарий отметил, что поддерживает данную инициативу Минтруда, так как сегодня стоит вопрос, касающийся социального страхования самозанятых.
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