https://ria.ru/20231211/posadka-1915043719.html

В "ЮТэйр" опровергли информацию об аварийной посадке во Внуково

В "ЮТэйр" опровергли информацию об аварийной посадке во Внуково - РИА Новости, 11.12.2023

В "ЮТэйр" опровергли информацию об аварийной посадке во Внуково

Авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) опровергает информацию об аварийной посадке самолета во Внуково: посадка прошла штатно, на борту находился надлежаще упакованный... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T12:32

2023-12-11T12:32

2023-12-11T12:48

ютэйр

ханты-мансийск

происшествия

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) опровергает информацию об аварийной посадке самолета во Внуково: посадка прошла штатно, на борту находился надлежаще упакованный груз для онкологической больницы, сообщила пресс-служба перевозчика.Ранее ряд телеграм-каналов распространил информацию о том, что рейс авиакомпании Москва - Ханты-Мансийск с радиоактивными веществами на борту подал сигнал бедствия о неисправности шасси и совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково."Авиакомпания опровергает информацию об аварийной посадки во Внуково самолета, выполнявшего рейс Москва - Ханты-Мансийск. Посадка прошла в штатном режиме. На борту находился груз для онкологической больницы, помещенный в надлежащую упаковку, стандартную для авиаперевозок по всему миру. Перевозка груза официально оформлена и безопасна для пассажиров и экипажа",- говорится в сообщении."В 01.16 воздушное судно совершило штатную посадку в Международном аэропорту Внуково", - уточнили РИА Новости в воздушной гавани.

https://ria.ru/20231208/posadka-1914714767.html

ханты-мансийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ютэйр, ханты-мансийск, происшествия