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В "ЮТэйр" опровергли информацию об аварийной посадке во Внуково - РИА Новости, 11.12.2023
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12:32 11.12.2023 (обновлено: 12:48 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/posadka-1915043719.html
В "ЮТэйр" опровергли информацию об аварийной посадке во Внуково
В "ЮТэйр" опровергли информацию об аварийной посадке во Внуково - РИА Новости, 11.12.2023
В "ЮТэйр" опровергли информацию об аварийной посадке во Внуково
Авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) опровергает информацию об аварийной посадке самолета во Внуково: посадка прошла штатно, на борту находился надлежаще упакованный... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:32
2023-12-11T12:48
ютэйр
ханты-мансийск
происшествия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) опровергает информацию об аварийной посадке самолета во Внуково: посадка прошла штатно, на борту находился надлежаще упакованный груз для онкологической больницы, сообщила пресс-служба перевозчика.Ранее ряд телеграм-каналов распространил информацию о том, что рейс авиакомпании Москва - Ханты-Мансийск с радиоактивными веществами на борту подал сигнал бедствия о неисправности шасси и совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково."Авиакомпания опровергает информацию об аварийной посадки во Внуково самолета, выполнявшего рейс Москва - Ханты-Мансийск. Посадка прошла в штатном режиме. На борту находился груз для онкологической больницы, помещенный в надлежащую упаковку, стандартную для авиаперевозок по всему миру. Перевозка груза официально оформлена и безопасна для пассажиров и экипажа",- говорится в сообщении."В 01.16 воздушное судно совершило штатную посадку в Международном аэропорту Внуково", - уточнили РИА Новости в воздушной гавани.
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ютэйр, ханты-мансийск, происшествия
ЮТэйр, Ханты-Мансийск, Происшествия
В "ЮТэйр" опровергли информацию об аварийной посадке во Внуково

"ЮТэйр": рейс Москва — Ханты-Мансийск совершил штатную посадку во Внуково

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании UTair
Самолет авиакомпании UTair - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет авиакомпании UTair . Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Авиакомпания "ЮТэйр" (Utair) опровергает информацию об аварийной посадке самолета во Внуково: посадка прошла штатно, на борту находился надлежаще упакованный груз для онкологической больницы, сообщила пресс-служба перевозчика.
Ранее ряд телеграм-каналов распространил информацию о том, что рейс авиакомпании Москва - Ханты-Мансийск с радиоактивными веществами на борту подал сигнал бедствия о неисправности шасси и совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково.
"Авиакомпания опровергает информацию об аварийной посадки во Внуково самолета, выполнявшего рейс Москва - Ханты-Мансийск. Посадка прошла в штатном режиме. На борту находился груз для онкологической больницы, помещенный в надлежащую упаковку, стандартную для авиаперевозок по всему миру. Перевозка груза официально оформлена и безопасна для пассажиров и экипажа",- говорится в сообщении.
"В 01.16 воздушное судно совершило штатную посадку в Международном аэропорту Внуково", - уточнили РИА Новости в воздушной гавани.
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