https://ria.ru/20231211/port-1915192167.html

Цыбульский попросил внести архангельский порт в план развития СМП

Цыбульский попросил внести архангельский порт в план развития СМП - РИА Новости, 11.12.2023

Цыбульский попросил внести архангельский порт в план развития СМП

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, которое глава государства провел в Архангельске,... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T22:39

2023-12-11T22:39

2023-12-11T22:39

архангельская область

экономика

архангельск

архангельская область

россия

александр цыбульский

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

владимир путин

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АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, которое глава государства провел в Архангельске, обратился с предложением включить проект строительства глубоководного порта в столице региона в план развития Севморпути до 2035 года. В своем выступлении Цыбульский отметил, что Архангельская область является ключевым регионом в системе Северного морского пути, поэтому в целом для развития Арктики большое значение будет иметь модернизация Архангельского транспортного узла со строительством глубоководного порта. Подтверждение заинтересованности в отправке грузов через новый глубоководный район в страны Азиатско-Тихоокеанского региона уже выразила большая часть лесопромышленных предприятий Северо-Западного федерального округа и соседних субъектов, а также крупные российские компании, занимающиеся производством нефтяных продуктов, удобрений и черных металлов. "Сегодня для развития Северного морского пути и увеличения грузооборота по нему до 200 миллионов тонн к 2035 году существует препятствие в виде дефицита глубоководных районов в акватории Северного морского пути. Здесь Архангельск мог бы стать важной точкой по развитию Севморпути - у нас разработан проект по развитию Архангельского транспортного узла", - отметил Цыбульский. Он пояснил, что в сентябре вышло распоряжение правительства РФ об утверждении комплексного плана по развитию Архангельского транспортного узла на период до 2035 года. Он в том числе предполагает строительство нового глубоководного района архангельского порта. Власти региона активно обсуждают этот вопрос с госкорпорацией "Росатом", которую видят в качестве стратегического партнера. При этом проект создания глубоководного порта является финансовоемким, и для принятия окончательного инвестиционного решения необходимо предусмотреть возможность государственного участия и применения мер государственной поддержки на этапах строительства и эксплуатации Архангельского транспортного узла. "В связи с этим я бы попросил по итогам нашего сегодняшнего совещания, Владимир Владимирович, дать поручения правительству России, правительству Архангельской области и госкорпорации "Росатом" проработать вопрос развития Архангельского транспортного узла и включить проект строительства глубоководного порта Архангельск в план развития Севморпути до 2035 года как стратегического документа более высокого уровня", - подытожил Цыбульский. Власти региона отмечают, что действующая и перспективная грузовая база порта Архангельск не пересекается с грузовой базой мурманского порта и других портов Западной Арктики. При этом проектные возможности по грузообороту составляют порядка 11 миллионов тонн в год, а фактически порт Архангельск обрабатывает в среднем 6–6,5 миллиона тонн в год.

https://ria.ru/20231211/investitsii-1915191361.html

https://ria.ru/20231211/natsproekty-1915178875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, архангельск, архангельская область, россия, александр цыбульский, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин