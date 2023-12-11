https://ria.ru/20231211/port-1915192167.html
Цыбульский попросил внести архангельский порт в план развития СМП
Цыбульский попросил внести архангельский порт в план развития СМП - РИА Новости, 11.12.2023
Цыбульский попросил внести архангельский порт в план развития СМП
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, которое глава государства провел в Архангельске,... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T22:39
2023-12-11T22:39
2023-12-11T22:39
архангельская область
экономика
архангельск
архангельская область
россия
александр цыбульский
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915191778_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188970a66500212472390b2dd1e0a7e5.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, которое глава государства провел в Архангельске, обратился с предложением включить проект строительства глубоководного порта в столице региона в план развития Севморпути до 2035 года. В своем выступлении Цыбульский отметил, что Архангельская область является ключевым регионом в системе Северного морского пути, поэтому в целом для развития Арктики большое значение будет иметь модернизация Архангельского транспортного узла со строительством глубоководного порта. Подтверждение заинтересованности в отправке грузов через новый глубоководный район в страны Азиатско-Тихоокеанского региона уже выразила большая часть лесопромышленных предприятий Северо-Западного федерального округа и соседних субъектов, а также крупные российские компании, занимающиеся производством нефтяных продуктов, удобрений и черных металлов. "Сегодня для развития Северного морского пути и увеличения грузооборота по нему до 200 миллионов тонн к 2035 году существует препятствие в виде дефицита глубоководных районов в акватории Северного морского пути. Здесь Архангельск мог бы стать важной точкой по развитию Севморпути - у нас разработан проект по развитию Архангельского транспортного узла", - отметил Цыбульский. Он пояснил, что в сентябре вышло распоряжение правительства РФ об утверждении комплексного плана по развитию Архангельского транспортного узла на период до 2035 года. Он в том числе предполагает строительство нового глубоководного района архангельского порта. Власти региона активно обсуждают этот вопрос с госкорпорацией "Росатом", которую видят в качестве стратегического партнера. При этом проект создания глубоководного порта является финансовоемким, и для принятия окончательного инвестиционного решения необходимо предусмотреть возможность государственного участия и применения мер государственной поддержки на этапах строительства и эксплуатации Архангельского транспортного узла. "В связи с этим я бы попросил по итогам нашего сегодняшнего совещания, Владимир Владимирович, дать поручения правительству России, правительству Архангельской области и госкорпорации "Росатом" проработать вопрос развития Архангельского транспортного узла и включить проект строительства глубоководного порта Архангельск в план развития Севморпути до 2035 года как стратегического документа более высокого уровня", - подытожил Цыбульский. Власти региона отмечают, что действующая и перспективная грузовая база порта Архангельск не пересекается с грузовой базой мурманского порта и других портов Западной Арктики. При этом проектные возможности по грузообороту составляют порядка 11 миллионов тонн в год, а фактически порт Архангельск обрабатывает в среднем 6–6,5 миллиона тонн в год.
https://ria.ru/20231211/investitsii-1915191361.html
https://ria.ru/20231211/natsproekty-1915178875.html
архангельск
архангельская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915191778_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64d6afff5c0c04988457036cac2f3b17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, архангельск, архангельская область, россия, александр цыбульский, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин
Архангельская область, Экономика, Архангельск, Архангельская область, Россия, Александр Цыбульский, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Владимир Путин
Цыбульский попросил внести архангельский порт в план развития СМП
Цыбульский попросил внести глубоководный порт Архангельска в план развития СМП
АРХАНГЕЛЬСК, 11 дек - РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным, которое глава государства провел в Архангельске, обратился с предложением включить проект строительства глубоководного порта в столице региона в план развития Севморпути до 2035 года.
В своем выступлении Цыбульский отметил, что Архангельская область является ключевым регионом в системе Северного морского пути, поэтому в целом для развития Арктики
большое значение будет иметь модернизация Архангельского транспортного узла со строительством глубоководного порта. Подтверждение заинтересованности в отправке грузов через новый глубоководный район в страны Азиатско-Тихоокеанского региона уже выразила большая часть лесопромышленных предприятий Северо-Западного федерального округа и соседних субъектов, а также крупные российские компании, занимающиеся производством нефтяных продуктов, удобрений и черных металлов.
Архангельский губернатор рассказал о росте объема инвестиций в регионе
"Сегодня для развития Северного морского пути и увеличения грузооборота по нему до 200 миллионов тонн к 2035 году существует препятствие в виде дефицита глубоководных районов в акватории Северного морского пути. Здесь Архангельск мог бы стать важной точкой по развитию Севморпути - у нас разработан проект по развитию Архангельского транспортного узла", - отметил Цыбульский.
Он пояснил, что в сентябре вышло распоряжение правительства РФ об утверждении комплексного плана по развитию Архангельского транспортного узла на период до 2035 года. Он в том числе предполагает строительство нового глубоководного района архангельского порта. Власти региона активно обсуждают этот вопрос с госкорпорацией "Росатом
", которую видят в качестве стратегического партнера. При этом проект создания глубоководного порта является финансовоемким, и для принятия окончательного инвестиционного решения необходимо предусмотреть возможность государственного участия и применения мер государственной поддержки на этапах строительства и эксплуатации Архангельского транспортного узла.
"В связи с этим я бы попросил по итогам нашего сегодняшнего совещания, Владимир Владимирович, дать поручения правительству России, правительству Архангельской области и госкорпорации "Росатом" проработать вопрос развития Архангельского транспортного узла и включить проект строительства глубоководного порта Архангельск в план развития Севморпути до 2035 года как стратегического документа более высокого уровня", - подытожил Цыбульский.
Цыбульский доложил Путину о реализации нацпроектов в Архангельске
Власти региона отмечают, что действующая и перспективная грузовая база порта Архангельск не пересекается с грузовой базой мурманского порта и других портов Западной Арктики. При этом проектные возможности по грузообороту составляют порядка 11 миллионов тонн в год, а фактически порт Архангельск обрабатывает в среднем 6–6,5 миллиона тонн в год.