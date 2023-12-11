https://ria.ru/20231211/pomosch-1915169702.html
США объявят о новом пакете военной помощи Украине до конца года
США объявят о новом пакете военной помощи Украине до конца года - РИА Новости, 11.12.2023
США объявят о новом пакете военной помощи Украине до конца года
США намерены до конца года анонсировать новый пакет военной помощи Украине, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T19:39
2023-12-11T19:39
2023-12-11T19:51
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ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. США намерены до конца года анонсировать новый пакет военной помощи Украине, сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби."Я всецело ожидаю, что вы услышите объявление о дополнительной помощи в сфере безопасности до конца этого месяца", - сказал он на брифинге Белого дома.Кирби добавил, что на предстоящей во вторник встрече в Белом доме президент США Джо Байден заверит Владимира Зеленского в намерении добиваться утверждения конгрессом запроса на новые средства для продолжения поддержки Украины.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20231211/ssha-1914985904.html
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сша, в мире, украина
США объявят о новом пакете военной помощи Украине до конца года
Белый дом: США намерены до конца года анонсировать новый пакет помощи Украине