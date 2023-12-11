https://ria.ru/20231211/pomosch-1915083586.html
Сочинцы совместно с храмом отправили тонну гумпомощи бойцам СВО
Сочинцы совместно с храмом отправили тонну гумпомощи бойцам СВО - РИА Новости, 11.12.2023
Сочинцы совместно с храмом отправили тонну гумпомощи бойцам СВО
Участники группы "Za жизнь", организованной 27 марта 2022 года при кафедральном соборе святого равноапостольного князя Владимира в Сочи, собрали тонну... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:48
2023-12-11T14:48
2023-12-11T14:55
надежные люди
россия
сочи
луганская народная республика
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
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СОЧИ, 11 дек – РИА Новости. Участники группы "Za жизнь", организованной 27 марта 2022 года при кафедральном соборе святого равноапостольного князя Владимира в Сочи, собрали тонну гуманитарной помощи разного рода, сделали сто сетей и начали делать свечи для отправки участникам специальной военной операции, рассказала РИА Новости администратор группы Инна Гордиенко. Обычно, по ее словам, в новые регионы России направляют те вещи, в которых участники спецоперации нуждаются больше всего. Гуманитарная помощь оказывается госпиталям, храмам, боевым подразделениям запорожского направления, ЛНР и ДНР, в процесс включены все слои населения. "Отправляемая помощь уже давно не исчисляется килограммами, а тоннами. Это продукты, средства гигиены, аптечки как тактические, так и обычные, тёплые вещи (шапки, свитера, куртки, штаны, обувь), военная форма, одеяла и многое другое. Большей частью вещи приобретаются новые, но очень много приносят прихожане и от себя", - рассказала Гордиенко. Она отметила, что кроме сбора посылок с необходимым, горожане делают маскировочные сети разных расцветок в зависимости от сезона. Материалы для сетей предоставляет Сочинское отделение проекта "Народная сеть". "С начала организации (группы - ред.) отправлена тонна гуманитарной помощи, сто сетей", - сказала Гордиенко. Поскольку помощь оказывается регулярно, в настоящее время сочинцы с прихожанами храма начали подготовку к производству свечей для участников спецоперации. "Свечи согревают наших бойцов в холодное время года", - отметила Гордиенко. В целом, по ее мнению, работа по сбору гуманитарной помощи для новых регионов России объединяет людей, многие начали "воцерковляться", а ученики воскресной школы "Красно солнышко" нередко пишут письма бойцам, плетут сети, делают поделки, вяжут носки.
https://ria.ru/20231208/svo-1914727570.html
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сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сочи, луганская народная республика, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
Надежные люди, Россия, Сочи, Луганская Народная Республика, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)
Сочинцы совместно с храмом отправили тонну гумпомощи бойцам СВО
Сочинцы отправили тонну гумпомощи бойцам СВО и начали делать свечи
СОЧИ, 11 дек – РИА Новости. Участники группы "Za жизнь", организованной 27 марта 2022 года при кафедральном соборе святого равноапостольного князя Владимира в Сочи, собрали тонну гуманитарной помощи разного рода, сделали сто сетей и начали делать свечи для отправки участникам специальной военной операции, рассказала РИА Новости администратор группы Инна Гордиенко.
Обычно, по ее словам, в новые регионы России
направляют те вещи, в которых участники спецоперации нуждаются больше всего. Гуманитарная помощь оказывается госпиталям, храмам, боевым подразделениям запорожского направления, ЛНР
и ДНР
, в процесс включены все слои населения.
"Отправляемая помощь уже давно не исчисляется килограммами, а тоннами. Это продукты, средства гигиены, аптечки как тактические, так и обычные, тёплые вещи (шапки, свитера, куртки, штаны, обувь), военная форма, одеяла и многое другое. Большей частью вещи приобретаются новые, но очень много приносят прихожане и от себя", - рассказала Гордиенко.
Она отметила, что кроме сбора посылок с необходимым, горожане делают маскировочные сети разных расцветок в зависимости от сезона. Материалы для сетей предоставляет Сочинское отделение проекта "Народная сеть". "С начала организации (группы - ред.) отправлена тонна гуманитарной помощи, сто сетей", - сказала Гордиенко.
Поскольку помощь оказывается регулярно, в настоящее время сочинцы с прихожанами храма начали подготовку к производству свечей для участников спецоперации. "Свечи согревают наших бойцов в холодное время года", - отметила Гордиенко. В целом, по ее мнению, работа по сбору гуманитарной помощи для новых регионов России объединяет людей, многие начали "воцерковляться", а ученики воскресной школы "Красно солнышко" нередко пишут письма бойцам, плетут сети, делают поделки, вяжут носки.
Город Сочи отправил продукты, теплые вещи и письма юнармейцев в зону СВО