https://ria.ru/20231211/pomosch-1915083586.html

Сочинцы совместно с храмом отправили тонну гумпомощи бойцам СВО

Сочинцы совместно с храмом отправили тонну гумпомощи бойцам СВО - РИА Новости, 11.12.2023

Сочинцы совместно с храмом отправили тонну гумпомощи бойцам СВО

Участники группы "Za жизнь", организованной 27 марта 2022 года при кафедральном соборе святого равноапостольного князя Владимира в Сочи, собрали тонну... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:48

2023-12-11T14:48

2023-12-11T14:55

надежные люди

россия

сочи

луганская народная республика

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915084660_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_b5b88846d3e328a2f97f44081ddb6a79.jpg

СОЧИ, 11 дек – РИА Новости. Участники группы "Za жизнь", организованной 27 марта 2022 года при кафедральном соборе святого равноапостольного князя Владимира в Сочи, собрали тонну гуманитарной помощи разного рода, сделали сто сетей и начали делать свечи для отправки участникам специальной военной операции, рассказала РИА Новости администратор группы Инна Гордиенко. Обычно, по ее словам, в новые регионы России направляют те вещи, в которых участники спецоперации нуждаются больше всего. Гуманитарная помощь оказывается госпиталям, храмам, боевым подразделениям запорожского направления, ЛНР и ДНР, в процесс включены все слои населения. "Отправляемая помощь уже давно не исчисляется килограммами, а тоннами. Это продукты, средства гигиены, аптечки как тактические, так и обычные, тёплые вещи (шапки, свитера, куртки, штаны, обувь), военная форма, одеяла и многое другое. Большей частью вещи приобретаются новые, но очень много приносят прихожане и от себя", - рассказала Гордиенко. Она отметила, что кроме сбора посылок с необходимым, горожане делают маскировочные сети разных расцветок в зависимости от сезона. Материалы для сетей предоставляет Сочинское отделение проекта "Народная сеть". "С начала организации (группы - ред.) отправлена тонна гуманитарной помощи, сто сетей", - сказала Гордиенко. Поскольку помощь оказывается регулярно, в настоящее время сочинцы с прихожанами храма начали подготовку к производству свечей для участников спецоперации. "Свечи согревают наших бойцов в холодное время года", - отметила Гордиенко. В целом, по ее мнению, работа по сбору гуманитарной помощи для новых регионов России объединяет людей, многие начали "воцерковляться", а ученики воскресной школы "Красно солнышко" нередко пишут письма бойцам, плетут сети, делают поделки, вяжут носки.

https://ria.ru/20231208/svo-1914727570.html

россия

сочи

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сочи, луганская народная республика, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)