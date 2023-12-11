https://ria.ru/20231211/polsha-1915100770.html

В Польше признали наложенные судом ЕС на страну штрафы незаконными

В Польше признали наложенные судом ЕС на страну штрафы незаконными - РИА Новости, 11.12.2023

В Польше признали наложенные судом ЕС на страну штрафы незаконными

Конституционный суд Польши вынес вердикт, касающийся штрафов и ограничительных мер Суда ЕС в отношении республики, констатировав, что они не соответствуют... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:41

2023-12-11T15:41

2023-12-11T15:58

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в мире

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збигнев зебро

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ВАРШАВА, 11 дек - РИА Новости. Конституционный суд Польши вынес вердикт, касающийся штрафов и ограничительных мер Суда ЕС в отношении республики, констатировав, что они не соответствуют конституции страны.Заявление в Конституционный суд подал в ноябре 2021 года генеральный прокурор Збигнев Зёбро, который потребовал признать неконституционными нормы законодательства ЕС, касающиеся этих вопросов. Заявление было подано после того, как Суд ЕС наложил на Польшу два финансовых штрафа – по спорному с Чехией делу шахты Туров и Дисциплинарной палаты Верховного суда, которую ЕС потребовал ликвидировать.В конце октября 2021 года Суд ЕС обязал Польшу выплачивать Еврокомиссии штраф в размере 1 миллион евро в день за то, что она не приостановила применение положений, касающихся полномочий Дисциплинарной палаты Верховного суда. В апреле 2023 года штраф, наложенный на Польшу, был снижен до 500 000 евро в день. Всего на Польшу было наложено штрафов на сумму более 500 миллионов евро.Ранее – в сентябре 2021 года – Суд ЕС постановил, что Польша должна выплатить ЕС 500 000 евро в день за отказ прекратить добычу бурого угля на шахте Туров. Наложение штрафов было приостановлено после достижения с Чехией мирового соглашения по этому делу.

https://ria.ru/20231211/polsha-1915045860.html

польша

чехия

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польша, евросоюз, в мире, чехия, збигнев зебро, еврокомиссия