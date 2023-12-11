https://ria.ru/20231211/polsha-1915055264.html

База ПРО США в Польше вступит в строй в декабре

База ПРО США в Польше вступит в строй в декабре - РИА Новости, 11.12.2023

База ПРО США в Польше вступит в строй в декабре

Американская база противоракетной обороны в польском Редзиково вступит в строй 15 декабря, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей программной... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T13:26

2023-12-11T13:26

2023-12-11T13:26

в мире

польша

россия

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 11 дек – РИА Новости. Американская база противоракетной обороны в польском Редзиково вступит в строй 15 декабря, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей программной речи в парламенте страны. "Американцы передали нам информацию, что черед несколько дней, 15 декабря, оперативных возможностей достигнет противоракетный щит в Редзиково", - сказал Моравецкий. Американская база противоракетной обороны в Редзиково, которая находится в 165 километрах от границы России, состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3).

https://ria.ru/20231122/ssha-1911111550.html

польша

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, россия, матеуш моравецкий