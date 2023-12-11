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База ПРО США в Польше вступит в строй в декабре
База ПРО США в Польше вступит в строй в декабре - РИА Новости, 11.12.2023
База ПРО США в Польше вступит в строй в декабре
Американская база противоракетной обороны в польском Редзиково вступит в строй 15 декабря, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей программной... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:26
2023-12-11T13:26
2023-12-11T13:26
в мире
польша
россия
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 11 дек – РИА Новости. Американская база противоракетной обороны в польском Редзиково вступит в строй 15 декабря, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей программной речи в парламенте страны. "Американцы передали нам информацию, что черед несколько дней, 15 декабря, оперативных возможностей достигнет противоракетный щит в Редзиково", - сказал Моравецкий. Американская база противоракетной обороны в Редзиково, которая находится в 165 километрах от границы России, состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3).
https://ria.ru/20231122/ssha-1911111550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, матеуш моравецкий
В мире, Польша, Россия, Матеуш Моравецкий
База ПРО США в Польше вступит в строй в декабре
Американская база ПРО в польском Редзиково вступит в строй 15 декабря
ВАРШАВА, 11 дек – РИА Новости. Американская база противоракетной обороны в польском Редзиково вступит в строй 15 декабря, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей программной речи в парламенте страны.
"Американцы передали нам информацию, что черед несколько дней, 15 декабря, оперативных возможностей достигнет противоракетный щит в Редзиково", - сказал Моравецкий.
Американская база противоракетной обороны в Редзиково, которая находится в 165 километрах от границы России
, состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3).
США поставили Польше крупную партию установок HIMARS и танков ABRAMS