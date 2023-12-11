https://ria.ru/20231211/polsha-1915045860.html

Премьер Польши призвал ЕС отказаться от централизации

Премьер Польши призвал ЕС отказаться от централизации - РИА Новости, 11.12.2023

Премьер Польши призвал ЕС отказаться от централизации

Евросоюз должен отказаться от централизации, если хочет выжить, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей программной речи в парламенте страны. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T12:40

2023-12-11T12:40

2023-12-11T17:22

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польша

варшава

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анналена бербок

мариуш блащак

матеуш моравецкий

евросоюз

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ВАРШАВА, 11 ноя — РИА Новости. Евросоюз должен отказаться от централизации, если хочет выжить, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей программной речи в парламенте страны. В понедельник после обеда сейм Польши рассмотрит вопрос о вотуме доверия правительству Матеуша Моравецкого. Исходя из расстановки сил в парламенте, Моравецкий, вероятнее всего, получит вотум недоверия. "Мы не согласимся на какое-либо лишение стран их компетенций. Если Европейский союз хочет выжить, то он должен отказаться от попыток присвоения очередных компетенций", — сказал Моравецкий."Не будет нашего согласия на уменьшение числа вопросов, которые относятся к национальным компетенциям, особенно таких, как внешняя политика, безопасность, налоги, семейное право и множество других", — добавил он. Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Европарламент намерен рассмотреть вопрос о переносе компетенций обороны в ведение Евросоюза, для чего понадобятся изменения в трактатах ЕС. Он же заявлял ранее, что Варшава будет выступать против. В сейм Польши была внесена резолюция, обязывающая власти республики блокировать изменение трактатов ЕС. В Польше также крайне критически восприняли заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая в среду заявила, что Европейский союз не может позволить себе блокирования решений отдельными государствами-членами. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Евросоюз создан "не для гегемонии Германии".

https://ria.ru/20231211/ukraina-1915039743.html

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в мире, польша, варшава, германия, анналена бербок, мариуш блащак, матеуш моравецкий, евросоюз, европарламент