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Премьер Польши призвал ЕС отказаться от централизации - РИА Новости, 11.12.2023
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12:40 11.12.2023 (обновлено: 17:22 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/polsha-1915045860.html
Премьер Польши призвал ЕС отказаться от централизации
Премьер Польши призвал ЕС отказаться от централизации - РИА Новости, 11.12.2023
Премьер Польши призвал ЕС отказаться от централизации
Евросоюз должен отказаться от централизации, если хочет выжить, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей программной речи в парламенте страны. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:40
2023-12-11T17:22
в мире
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матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 11 ноя — РИА Новости. Евросоюз должен отказаться от централизации, если хочет выжить, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей программной речи в парламенте страны. В понедельник после обеда сейм Польши рассмотрит вопрос о вотуме доверия правительству Матеуша Моравецкого. Исходя из расстановки сил в парламенте, Моравецкий, вероятнее всего, получит вотум недоверия. &quot;Мы не согласимся на какое-либо лишение стран их компетенций. Если Европейский союз хочет выжить, то он должен отказаться от попыток присвоения очередных компетенций&quot;, — сказал Моравецкий."Не будет нашего согласия на уменьшение числа вопросов, которые относятся к национальным компетенциям, особенно таких, как внешняя политика, безопасность, налоги, семейное право и множество других", — добавил он. Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Европарламент намерен рассмотреть вопрос о переносе компетенций обороны в ведение Евросоюза, для чего понадобятся изменения в трактатах ЕС. Он же заявлял ранее, что Варшава будет выступать против. В сейм Польши была внесена резолюция, обязывающая власти республики блокировать изменение трактатов ЕС. В Польше также крайне критически восприняли заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая в среду заявила, что Европейский союз не может позволить себе блокирования решений отдельными государствами-членами. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Евросоюз создан "не для гегемонии Германии".
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в мире, польша, варшава, германия, анналена бербок, мариуш блащак, матеуш моравецкий, евросоюз, европарламент
В мире, Польша, Варшава, Германия, Анналена Бербок, Мариуш Блащак, Матеуш Моравецкий, Евросоюз, Европарламент
Премьер Польши призвал ЕС отказаться от централизации

Премьер Польши призвал ЕС отказаться от централизации ради выживания

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 ноя — РИА Новости. Евросоюз должен отказаться от централизации, если хочет выжить, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в своей программной речи в парламенте страны.
В понедельник после обеда сейм Польши рассмотрит вопрос о вотуме доверия правительству Матеуша Моравецкого. Исходя из расстановки сил в парламенте, Моравецкий, вероятнее всего, получит вотум недоверия.
«

"Мы не согласимся на какое-либо лишение стран их компетенций. Если Европейский союз хочет выжить, то он должен отказаться от попыток присвоения очередных компетенций", — сказал Моравецкий.

"Не будет нашего согласия на уменьшение числа вопросов, которые относятся к национальным компетенциям, особенно таких, как внешняя политика, безопасность, налоги, семейное право и множество других", — добавил он.
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Европарламент намерен рассмотреть вопрос о переносе компетенций обороны в ведение Евросоюза, для чего понадобятся изменения в трактатах ЕС. Он же заявлял ранее, что Варшава будет выступать против. В сейм Польши была внесена резолюция, обязывающая власти республики блокировать изменение трактатов ЕС.
В Польше также крайне критически восприняли заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая в среду заявила, что Европейский союз не может позволить себе блокирования решений отдельными государствами-членами. Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что Евросоюз создан "не для гегемонии Германии".
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