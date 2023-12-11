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Авиакомпания "Туркменистан" возобновит полеты в Москву
Авиакомпания "Туркменистан" возобновит полеты в Москву - РИА Новости, 11.12.2023
Авиакомпания "Туркменистан" возобновит полеты в Москву
Авиакомпания "Туркменистан" возобновляет с 15 декабря полеты из Ашхабада в Москву, сообщает в понедельник сайт "Туркменские авиалинии". РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T12:37
2023-12-11T12:37
2023-12-11T20:08
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АШХАБАД, 11 дек - РИА Новости. Авиакомпания "Туркменистан" возобновляет с 15 декабря полеты из Ашхабада в Москву, сообщает в понедельник сайт "Туркменские авиалинии". "Авиакомпания "Туркменистан" информирует клиентов о том, что с 15 декабря 2023 года будут выполняться регулярные пассажирские рейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад", - говорится в сообщении.Флагманский перевозчик Туркмении будет выполнять еженедельные рейсы по маршруту по вторникам, четвергам и субботам, при этом они будут проходить через аэропорт "Домодедово", сообщили в пресс-службе воздушной гавани."Ашхабад - одно из популярных направлений у пассажиров аэропорта "Домодедово". Turkmenistan Airlines и "Домодедово" начали сотрудничать в 1992 году. За период партнерства наши компании обслужили порядка 2 миллионов пассажиров. Трафик на рейсах авиаперевозчика в DME в 2022 году составил более 18 тысяч человек", - сказал директор "Домодедово" Андрей Павлов.Рейсы авиакомпании "Туркменистан" в Москву были приостановлены в начале августа, как пояснили в компании, "в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне". В этот период полеты из Туркмении в Россию осуществлялись до Казани.
https://ria.ru/20231204/putin-1913740307.html
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туркмения, ашхабад, новости - туризм
Туризм, Туркмения, Ашхабад, Новости - Туризм
Авиакомпания "Туркменистан" возобновит полеты в Москву
Авиакомпания "Туркменистан" с 15 декабря возобновит полеты из Ашхабада в Москву