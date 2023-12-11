https://ria.ru/20231211/podsolnechnik-1915059403.html

В России начали работу над новыми гибридами подсолнечника

В России начали работу над новыми гибридами подсолнечника - РИА Новости, 11.12.2023

В России начали работу над новыми гибридами подсолнечника

Национальный селекционно-семеноводческий консорциум разработает 15 высокоурожайных гибридов подсолнечника в рамках Федеральной научно-технической программы... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T13:42

2023-12-11T13:42

2023-12-11T13:42

экономика

россия

технологии

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Национальный селекционно-семеноводческий консорциум разработает 15 высокоурожайных гибридов подсолнечника в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства, сообщается в пресс-релизе консорциума. "Компании Ruseed, "Био-Тон", "Эфко-семеноводство", федеральный научный центр "Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта" (ВНИИМК) и Южно-Уральский государственный аграрный университет заключили соглашение о научно-производственном партнерстве. В рамках сотрудничества будет создано 15 новых высокоурожайных гибридов подсолнечника с повышенной биологической эффективностью. Таким образом, Национальный селекционно-семеноводческий консорциум включился в ФНТП развитие сельского хозяйства до 2030 года", - говорится в сообщении. Ученые ВНИИМК займутся селекцией новых перспективных гибридов подсолнечника с заданными хозяйственно-ценными признаками, Ruseed предоставит для реализации проекта производственные мощности, испытания по выращиванию гибридов пройдут на землях агрокорпорации "Био-Тон", а внедрение в производство будет проходить на мощностях компании "Эфко". В свою очередь, Южно-Уральской ГАУ займется кадровым обеспечением проекта и подготовкой специалистов. Консорциум, объединяющий указанные компании и ВНИИМК, был создан в феврале. "Это уникальная для России практика. Впервые для разработки продукта объединились все участники процесса - генетики, селекционеры, производители семян, переработчики и товаропроизводители. Они будут взаимодействовать на каждом этапе создания гибридов, от селекции до внедрения в производство", - подчеркнули в консорциуме. "Перед селекционерами и производителями семян сегодня стоит стратегическая задача – преодолеть зависимость от импорта. По подсолнечнику, например, сейчас доля отечественных семян составляет чуть больше 20%, но уже к 2030 году мы можем увеличить ее в 4 раза, до 80%. Цель нашей совместной работы в рамках консорциума - не просто произвести качественный отечественный продукт, а обеспечить его коммерциализацию и сделать востребованным на рынке", - приводятся с сообщении слова управляющего партнера Ruseed Марка Гехта.

https://ria.ru/20231009/sverchki-1901556019.html

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