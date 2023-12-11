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В России начали работу над новыми гибридами подсолнечника - РИА Новости, 11.12.2023
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13:42 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/podsolnechnik-1915059403.html
В России начали работу над новыми гибридами подсолнечника
В России начали работу над новыми гибридами подсолнечника - РИА Новости, 11.12.2023
В России начали работу над новыми гибридами подсолнечника
Национальный селекционно-семеноводческий консорциум разработает 15 высокоурожайных гибридов подсолнечника в рамках Федеральной научно-технической программы... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:42
2023-12-11T13:42
экономика
россия
технологии
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Национальный селекционно-семеноводческий консорциум разработает 15 высокоурожайных гибридов подсолнечника в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства, сообщается в пресс-релизе консорциума. "Компании Ruseed, "Био-Тон", "Эфко-семеноводство", федеральный научный центр "Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта" (ВНИИМК) и Южно-Уральский государственный аграрный университет заключили соглашение о научно-производственном партнерстве. В рамках сотрудничества будет создано 15 новых высокоурожайных гибридов подсолнечника с повышенной биологической эффективностью. Таким образом, Национальный селекционно-семеноводческий консорциум включился в ФНТП развитие сельского хозяйства до 2030 года", - говорится в сообщении. Ученые ВНИИМК займутся селекцией новых перспективных гибридов подсолнечника с заданными хозяйственно-ценными признаками, Ruseed предоставит для реализации проекта производственные мощности, испытания по выращиванию гибридов пройдут на землях агрокорпорации "Био-Тон", а внедрение в производство будет проходить на мощностях компании "Эфко". В свою очередь, Южно-Уральской ГАУ займется кадровым обеспечением проекта и подготовкой специалистов. Консорциум, объединяющий указанные компании и ВНИИМК, был создан в феврале. "Это уникальная для России практика. Впервые для разработки продукта объединились все участники процесса - генетики, селекционеры, производители семян, переработчики и товаропроизводители. Они будут взаимодействовать на каждом этапе создания гибридов, от селекции до внедрения в производство", - подчеркнули в консорциуме. "Перед селекционерами и производителями семян сегодня стоит стратегическая задача – преодолеть зависимость от импорта. По подсолнечнику, например, сейчас доля отечественных семян составляет чуть больше 20%, но уже к 2030 году мы можем увеличить ее в 4 раза, до 80%. Цель нашей совместной работы в рамках консорциума - не просто произвести качественный отечественный продукт, а обеспечить его коммерциализацию и сделать востребованным на рынке", - приводятся с сообщении слова управляющего партнера Ruseed Марка Гехта.
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экономика, россия, технологии
Экономика, Россия, Технологии
В России начали работу над новыми гибридами подсолнечника

Компании и ученые АПК России начали работу над новыми гибридами подсолнечника

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПодсолнухи в Краснодарском крае
Подсолнухи в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Подсолнухи в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Национальный селекционно-семеноводческий консорциум разработает 15 высокоурожайных гибридов подсолнечника в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства, сообщается в пресс-релизе консорциума.
«
"Компании Ruseed, "Био-Тон", "Эфко-семеноводство", федеральный научный центр "Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта" (ВНИИМК) и Южно-Уральский государственный аграрный университет заключили соглашение о научно-производственном партнерстве. В рамках сотрудничества будет создано 15 новых высокоурожайных гибридов подсолнечника с повышенной биологической эффективностью. Таким образом, Национальный селекционно-семеноводческий консорциум включился в ФНТП развитие сельского хозяйства до 2030 года", - говорится в сообщении.
Ученые ВНИИМК займутся селекцией новых перспективных гибридов подсолнечника с заданными хозяйственно-ценными признаками, Ruseed предоставит для реализации проекта производственные мощности, испытания по выращиванию гибридов пройдут на землях агрокорпорации "Био-Тон", а внедрение в производство будет проходить на мощностях компании "Эфко". В свою очередь, Южно-Уральской ГАУ займется кадровым обеспечением проекта и подготовкой специалистов.
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Консорциум, объединяющий указанные компании и ВНИИМК, был создан в феврале. "Это уникальная для России практика. Впервые для разработки продукта объединились все участники процесса - генетики, селекционеры, производители семян, переработчики и товаропроизводители. Они будут взаимодействовать на каждом этапе создания гибридов, от селекции до внедрения в производство", - подчеркнули в консорциуме.
"Перед селекционерами и производителями семян сегодня стоит стратегическая задача – преодолеть зависимость от импорта. По подсолнечнику, например, сейчас доля отечественных семян составляет чуть больше 20%, но уже к 2030 году мы можем увеличить ее в 4 раза, до 80%. Цель нашей совместной работы в рамках консорциума - не просто произвести качественный отечественный продукт, а обеспечить его коммерциализацию и сделать востребованным на рынке", - приводятся с сообщении слова управляющего партнера Ruseed Марка Гехта.
 
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