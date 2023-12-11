Главы стран Балтии считают победу Украины возможной
Президенты Эстонии, Латвии и Литвы и считают победу Украины возможной
© iStock.com / diegograndiФлаг Эстонии около здания Таллинской ратуши
© iStock.com / diegograndi
Флаг Эстонии около здания Таллинской ратуши. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 11 дек - РИА Новости. Президенты Эстонии, Латвии и Литвы на встрече в Таллине выразили мнение, что победа Украины в конфликте возможна, одновременно с этим делая оговорку, что противостояние будет затяжным и к этому нужно готовиться, передает портал государственного телерадиовещания ERR.
Президенты Латвии и Литвы Эдгар Ринкевич и Гитанас Науседа в понедельник прибыли с визитом в Таллин по приглашению президента Эстонии Алара Кариса. Лидеры стран Балтии обсудили угрозы безопасности в свете конфликта на Украине, а также перспективы вступления Украины и Молдавии в Евросоюз.
Позднее на совместной пресс-конференции Карис, Ринкевич и Науседа отметили, что не стоит недооценивать умение России учиться на своих ошибках и вовремя собраться с силами, сообщает ERR.
По словам Кариса, вариант с победой России "несет угрозу" всему западному миру.
«
"Это вопрос сильно гипотетический. Нам даже не стоит думать, что Россия вообще сможет выиграть эту войну. Но если вдруг это произойдет, в опасности будем все мы, не только страны Балтии, но вся Европа, весь западный мир. Это то, о чем мы должны напомнить нашим партнерам", - приводит портал слова главы Эстонии.
Президент Ринкевич подчеркнул, что стоит учитывать тот факт, что Кремль всегда учится на своих ошибках. По его мнению, Россия подстраивает свои ресурсы, экономику для более эффективного ведения конфликта, также ее стратегия выстроена на длительный период.