https://ria.ru/20231211/pivovarnya-1915135123.html

В Абу-Даби откроется первая в ОАЭ пивоварня

В Абу-Даби откроется первая в ОАЭ пивоварня - РИА Новости, 11.12.2023

В Абу-Даби откроется первая в ОАЭ пивоварня

Пивоварня Craft by Side Hustle откроется в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби в декабре, это будет первая компания, законно производящая алкоголь... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:20

2023-12-11T17:20

2023-12-11T18:03

абу-даби

оаэ

ближний восток

пиво

в мире

туризм

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/13/1759746469_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_405a74e3e51f81d422b4c571f955301c.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пивоварня Craft by Side Hustle откроется в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби в декабре, это будет первая компания, законно производящая алкоголь на Ближнем Востоке после законодательных послаблений 2021 года в ОАЭ, передает агентство Блумберг. "Пивоварня откроется в Абу-Даби в этом месяце и станет первой компанией, которая будет легально производить алкоголь в регионе", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что Craft by Side Hustle уже получила лицензию на продажу своего пива, сваренного на месте, а импортированные алкогольные напитки компании уже можно купить в ОАЭ в специализированных магазинах. Агентство сообщает о том, что 2021 году в ОАЭ были введены поправки в законодательство, в результате которых было разрешено производить алкогольные напитки на месте. Алкоголь в бутылках и банках разрешено только импортировать.

https://ria.ru/20230114/rak-1844779402.html

абу-даби

оаэ

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

абу-даби, оаэ, ближний восток, пиво, в мире, новости - туризм