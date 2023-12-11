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В Абу-Даби откроется первая в ОАЭ пивоварня - РИА Новости, 11.12.2023
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Туризм
 
17:20 11.12.2023 (обновлено: 18:03 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/pivovarnya-1915135123.html
В Абу-Даби откроется первая в ОАЭ пивоварня
В Абу-Даби откроется первая в ОАЭ пивоварня - РИА Новости, 11.12.2023
В Абу-Даби откроется первая в ОАЭ пивоварня
Пивоварня Craft by Side Hustle откроется в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби в декабре, это будет первая компания, законно производящая алкоголь... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:20
2023-12-11T18:03
абу-даби
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пивоварня Craft by Side Hustle откроется в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби в декабре, это будет первая компания, законно производящая алкоголь на Ближнем Востоке после законодательных послаблений 2021 года в ОАЭ, передает агентство Блумберг. "Пивоварня откроется в Абу-Даби в этом месяце и станет первой компанией, которая будет легально производить алкоголь в регионе", - говорится в сообщении агентства. Отмечается, что Craft by Side Hustle уже получила лицензию на продажу своего пива, сваренного на месте, а импортированные алкогольные напитки компании уже можно купить в ОАЭ в специализированных магазинах. Агентство сообщает о том, что 2021 году в ОАЭ были введены поправки в законодательство, в результате которых было разрешено производить алкогольные напитки на месте. Алкоголь в бутылках и банках разрешено только импортировать.
https://ria.ru/20230114/rak-1844779402.html
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абу-даби, оаэ, ближний восток, пиво, в мире, новости - туризм
Абу-Даби, ОАЭ, Ближний Восток, Пиво, В мире, Туризм, Новости - Туризм
В Абу-Даби откроется первая в ОАЭ пивоварня

Блумберг: в ОАЭ откроется первый в регионе законный производитель алкоголя

© Pixabay / Peter KraayvangerПиво разных сортов
Пиво разных сортов - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Pixabay / Peter Kraayvanger
Пиво разных сортов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Пивоварня Craft by Side Hustle откроется в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби в декабре, это будет первая компания, законно производящая алкоголь на Ближнем Востоке после законодательных послаблений 2021 года в ОАЭ, передает агентство Блумберг.
«
"Пивоварня откроется в Абу-Даби в этом месяце и станет первой компанией, которая будет легально производить алкоголь в регионе", - говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что Craft by Side Hustle уже получила лицензию на продажу своего пива, сваренного на месте, а импортированные алкогольные напитки компании уже можно купить в ОАЭ в специализированных магазинах.
Агентство сообщает о том, что 2021 году в ОАЭ были введены поправки в законодательство, в результате которых было разрешено производить алкогольные напитки на месте. Алкоголь в бутылках и банках разрешено только импортировать.
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