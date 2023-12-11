https://ria.ru/20231211/pevtsov-1915090863.html

Депутат Певцов заявил, что у современных детей нет морального иммунитета

Депутат Певцов заявил, что у современных детей нет морального иммунитета - РИА Новости, 11.12.2023

Депутат Певцов заявил, что у современных детей нет морального иммунитета

Первый зампред комитета ГД по культуре Дмитрий Певцов считает, настоящее время дети растут без морального иммунитета, нынешнее поколение не может расценить, что РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:14

2023-12-11T15:14

2023-12-11T15:14

культура

общество

луганск

россия

дмитрий певцов

госдума рф

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по культуре Дмитрий Певцов считает, настоящее время дети растут без морального иммунитета, нынешнее поколение не может расценить, что "хорошо, а что плохо". "Дети сейчас растут, не имея морального иммунитета. Сейчас вот выросло уже второе поколение, которое не в курсе, действительно, что хорошо, что плохо", - заявил он на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" "Итоги всероссийского тура артистов из Луганска "Спасибо, земляки". Он добавил, что зачастую родители не рассказывают детям о ценностях России, ее историю. Подавляющее большинство детей не знают, что такое "Горловская Мадонна" и "Аллея ангелов". "Дети с самого маленького возраста должны понимать, какие настроения в стране", - отметил парламентарий.

https://ria.ru/20231210/psikhologiya-1914671784.html

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общество, луганск, россия, дмитрий певцов, госдума рф