https://ria.ru/20231211/peregovory-1915100491.html

Будапешт призвал Брюссель не начинать переговоры о приеме Украины в ЕС

Будапешт призвал Брюссель не начинать переговоры о приеме Украины в ЕС - РИА Новости, 11.12.2023

Будапешт призвал Брюссель не начинать переговоры о приеме Украины в ЕС

Со стороны ЕС было бы абсолютно безответственно начинать переговоры о вступлении Украины в сообщество, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:41

2023-12-11T15:41

2023-12-11T16:06

в мире

украина

еврокомиссия

евросоюз

петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Со стороны ЕС было бы абсолютно безответственно начинать переговоры о вступлении Украины в сообщество, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Нынешний план ЕК не продуман и не подготовлен. Со стороны ЕС было бы совершенно безответственно начать переговоры о вступлении Украины в ЕС", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.По его словам, заявления ЕК о том, что Киев якобы выполнил четыре из семи условий для вступления, ложны.

https://ria.ru/20231211/ukraina-1914337573.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

в мире, украина, еврокомиссия, евросоюз, петер сийярто