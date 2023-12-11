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Будапешт призвал Брюссель не начинать переговоры о приеме Украины в ЕС - РИА Новости, 11.12.2023
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15:41 11.12.2023 (обновлено: 16:06 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/peregovory-1915100491.html
Будапешт призвал Брюссель не начинать переговоры о приеме Украины в ЕС
Будапешт призвал Брюссель не начинать переговоры о приеме Украины в ЕС - РИА Новости, 11.12.2023
Будапешт призвал Брюссель не начинать переговоры о приеме Украины в ЕС
Со стороны ЕС было бы абсолютно безответственно начинать переговоры о вступлении Украины в сообщество, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:41
2023-12-11T16:06
в мире
украина
еврокомиссия
евросоюз
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Со стороны ЕС было бы абсолютно безответственно начинать переговоры о вступлении Украины в сообщество, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Нынешний план ЕК не продуман и не подготовлен. Со стороны ЕС было бы совершенно безответственно начать переговоры о вступлении Украины в ЕС", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.По его словам, заявления ЕК о том, что Киев якобы выполнил четыре из семи условий для вступления, ложны.
https://ria.ru/20231211/ukraina-1914337573.html
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в мире, украина, еврокомиссия, евросоюз, петер сийярто
В мире, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, Петер Сийярто
Будапешт призвал Брюссель не начинать переговоры о приеме Украины в ЕС

Сийярто: начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС было бы безответственно

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Со стороны ЕС было бы абсолютно безответственно начинать переговоры о вступлении Украины в сообщество, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Нынешний план ЕК не продуман и не подготовлен. Со стороны ЕС было бы совершенно безответственно начать переговоры о вступлении Украины в ЕС", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.
По его словам, заявления ЕК о том, что Киев якобы выполнил четыре из семи условий для вступления, ложны.
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