https://ria.ru/20231211/peregovory-1915100491.html
Будапешт призвал Брюссель не начинать переговоры о приеме Украины в ЕС
Будапешт призвал Брюссель не начинать переговоры о приеме Украины в ЕС - РИА Новости, 11.12.2023
Будапешт призвал Брюссель не начинать переговоры о приеме Украины в ЕС
Со стороны ЕС было бы абсолютно безответственно начинать переговоры о вступлении Украины в сообщество, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:41
2023-12-11T15:41
2023-12-11T16:06
в мире
украина
еврокомиссия
евросоюз
петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Со стороны ЕС было бы абсолютно безответственно начинать переговоры о вступлении Украины в сообщество, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Нынешний план ЕК не продуман и не подготовлен. Со стороны ЕС было бы совершенно безответственно начать переговоры о вступлении Украины в ЕС", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.По его словам, заявления ЕК о том, что Киев якобы выполнил четыре из семи условий для вступления, ложны.
https://ria.ru/20231211/ukraina-1914337573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, еврокомиссия, евросоюз, петер сийярто
В мире, Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, Петер Сийярто
Будапешт призвал Брюссель не начинать переговоры о приеме Украины в ЕС
Сийярто: начинать переговоры о вступлении Украины в ЕС было бы безответственно