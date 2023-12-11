https://ria.ru/20231211/pasport-1914985794.html

Вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при ограничении на выезд

Вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при ограничении на выезд - РИА Новости, 11.12.2023

Вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при ограничении на выезд

Сегодня в России вступают в силу правила сдачи загранпаспорта в случае ограничения на выезд из страны, соответствующее постановление появилось на портале... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T02:18

2023-12-11T02:18

2023-12-11T07:41

общество

россия

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Сегодня в России вступают в силу правила сдачи загранпаспорта в случае ограничения на выезд из страны, соответствующее постановление появилось на портале правовой информации 22 ноября."Гражданин Российской федерации, право на выезд из Российской Федерации которого временно ограничено, <...> обязан в течение 5 рабочих дней со дня доведения <...> об этом временном ограничении <...> явиться и передать паспорт на хранение до истечения срока временного ограничения либо истечения срока действия паспорта", — говорится в документе.По данным постановления, эта мера позволит "снять коррупционные риски и исключить возможность злоупотребления со стороны должностных лиц".Сдача на хранение осуществляется в органе власти, выдавшем документ. При этой процедуре оформляется акт приема-передачи в двух экземплярах. Один из них выдают гражданину, а другой остается у уполномоченного органа, ведущего соответствующий учет.

https://ria.ru/20231116/vyezd-1909712432.html

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общество, россия