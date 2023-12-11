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Вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при ограничении на выезд - РИА Новости, 11.12.2023
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02:18 11.12.2023 (обновлено: 07:41 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/pasport-1914985794.html
Вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при ограничении на выезд
Вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при ограничении на выезд - РИА Новости, 11.12.2023
Вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при ограничении на выезд
Сегодня в России вступают в силу правила сдачи загранпаспорта в случае ограничения на выезд из страны, соответствующее постановление появилось на портале... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T02:18
2023-12-11T07:41
общество
россия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Сегодня в России вступают в силу правила сдачи загранпаспорта в случае ограничения на выезд из страны, соответствующее постановление появилось на портале правовой информации 22 ноября."Гражданин Российской федерации, право на выезд из Российской Федерации которого временно ограничено, &lt;...&gt; обязан в течение 5 рабочих дней со дня доведения &lt;...&gt; об этом временном ограничении &lt;...&gt; явиться и передать паспорт на хранение до истечения срока временного ограничения либо истечения срока действия паспорта", — говорится в документе.По данным постановления, эта мера позволит "снять коррупционные риски и исключить возможность злоупотребления со стороны должностных лиц".Сдача на хранение осуществляется в органе власти, выдавшем документ. При этой процедуре оформляется акт приема-передачи в двух экземплярах. Один из них выдают гражданину, а другой остается у уполномоченного органа, ведущего соответствующий учет.
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общество, россия
Общество, Россия
Вступили в силу правила сдачи загранпаспорта при ограничении на выезд

Для граждан РФ заработали правила сдачи загранпаспортов при запрете на выезд

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Сегодня в России вступают в силу правила сдачи загранпаспорта в случае ограничения на выезд из страны, соответствующее постановление появилось на портале правовой информации 22 ноября.
«
"Гражданин Российской федерации, право на выезд из Российской Федерации которого временно ограничено, <...> обязан в течение 5 рабочих дней со дня доведения <...> об этом временном ограничении <...> явиться и передать паспорт на хранение до истечения срока временного ограничения либо истечения срока действия паспорта", — говорится в документе.
По данным постановления, эта мера позволит "снять коррупционные риски и исключить возможность злоупотребления со стороны должностных лиц".
Сдача на хранение осуществляется в органе власти, выдавшем документ. При этой процедуре оформляется акт приема-передачи в двух экземплярах. Один из них выдают гражданину, а другой остается у уполномоченного органа, ведущего соответствующий учет.
Аэропорт - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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