https://ria.ru/20231211/palekhskiy_ikonostas-1915173891.html

Более 1,1 тысячи человек посетили ивановский "Палехский иконостас"

Более 1,1 тысячи человек посетили ивановский "Палехский иконостас" - РИА Новости, 11.12.2023

Более 1,1 тысячи человек посетили ивановский "Палехский иконостас"

Более 1,1 тысячи человек посетили художественно-производственную мастерскую "Палехский иконостас" с начала 2023 года, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T20:02

2023-12-11T20:02

2023-12-11T20:02

ивановская область

ивановская область

палех

искусство

промышленность

возрождение

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более 1,1 тысячи человек посетили художественно-производственную мастерскую "Палехский иконостас" с начала 2023 года, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области. Предприятия Ивановской области участвуют в проекте "Открытая промышленность". Всего было проведено более 180 экскурсий, которые посетили более трех тысяч человек. Среди участников проекта "Открытая промышленность", который проводится по инициативе Агентства стратегических инициатив при поддержке Минпромторга России, – ХБК "Шуйские ситцы", IVCORE, "ЛидерТекс", "Палехский иконостас", "Возрождение", "Русский дом" и другие компании. "Лидером по числу проведенных экскурсий стал "Палехский иконостас". Предприятие народно-художественных промыслов посетили свыше 1,1 тысячи человек, в том числе 200 школьников, проведено 63 экскурсии", - говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что туристы смогли посмотреть на процесс создания иконописной продукции и посетили производственные участки, где изготавливают детали церковного убранства. "Участие в проекте промышленного туризма позволило привлечь туристов и заинтересовать тех, кто уже знаком с нашим предприятием. Посетители увидели, как наши архитекторы, художники, резчики по дереву создают уникальные работы, которые находятся в разных точках страны. Многие наши туристы признавались, что открыли для себя Палех заново", – отметили в компании. Также за время участия в проекте по развитию промышленного туризма выросло число туристов в компании "Шуйские ситцы" (610 туристов), на предприятиях "Возрождение" (400 туристов), IVCORE (285 туристов) и так далее. В финале проекта, прошедшего в апреле текущего года, команда Ивановской области одержала победу в номинации "Промискусство". В этом году Ивановская область принимает участие уже в третьем проекте "Открытая промышленность". Ранее губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский остановился на стратегических направлениях развития региона. Так, он подчеркнул, что работа по преображению малых городов останется приоритетом. "Я верю в потенциал наших малых городов. Уверен, что у них есть будущее: жизнь в них может и должна быть комфортной и успешной, особенно с развитием новых технологий и появлением нового качества рабочих мест. Считаю своим долгом приложить все усилия для того, чтобы последовательно повышать качество жизни в малых городах и приближать его к уровню крупных городов", - отметил глава региона, которого цитирует пресс-служба.

https://ria.ru/20231130/deti-1912844461.html

ивановская область

палех

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ивановская область, палех, искусство, промышленность, возрождение