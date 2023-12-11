https://ria.ru/20231211/paksh-1915102034.html

Проект АЭС "Пакш-2" исключат из санкций против российского атома

Проект АЭС "Пакш-2" исключат из санкций против российского атома - РИА Новости, 11.12.2023

Проект АЭС "Пакш-2" исключат из санкций против российского атома

Венгрии на СМИД ЕС удалось добиться, что проект АЭС "Пакш-2" получит исключение из санкций против атома, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:47

2023-12-11T15:47

2023-12-11T16:38

венгрия

аэс "пакш-2"

петер сийярто

евросоюз

экономика

санкции в отношении россии

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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Венгрии на СМИД ЕС удалось добиться, что проект АЭС "Пакш-2" получит исключение из санкций против атома, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Из предприятий, запланированных на внесение в санкционный список, нам удалось исключить одного партнёра проекта "Пакш" и удалось добиться того, чтобы... для желающих перестраховаться международных организаций, банков и госорганов было ясно, что в связи с инвестициями в "Пакш" Евросоюз предоставляет освобождение от санкций", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.

https://ria.ru/20231115/vengriya-1909507674.html

венгрия

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Кирилл Волков

венгрия, аэс "пакш-2", петер сийярто, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии