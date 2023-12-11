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Проект АЭС "Пакш-2" исключат из санкций против российского атома
Проект АЭС "Пакш-2" исключат из санкций против российского атома - РИА Новости, 11.12.2023
Проект АЭС "Пакш-2" исключат из санкций против российского атома
Венгрии на СМИД ЕС удалось добиться, что проект АЭС "Пакш-2" получит исключение из санкций против атома, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:47
2023-12-11T15:47
2023-12-11T16:38
венгрия
аэс "пакш-2"
петер сийярто
евросоюз
экономика
санкции в отношении россии
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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Венгрии на СМИД ЕС удалось добиться, что проект АЭС "Пакш-2" получит исключение из санкций против атома, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Из предприятий, запланированных на внесение в санкционный список, нам удалось исключить одного партнёра проекта "Пакш" и удалось добиться того, чтобы... для желающих перестраховаться международных организаций, банков и госорганов было ясно, что в связи с инвестициями в "Пакш" Евросоюз предоставляет освобождение от санкций", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.
https://ria.ru/20231115/vengriya-1909507674.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, аэс "пакш-2", петер сийярто, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии
Венгрия, АЭС "Пакш-2", Петер Сийярто, Евросоюз, Экономика, Санкции в отношении России
Проект АЭС "Пакш-2" исключат из санкций против российского атома
Сийярто: проект АЭС "Пакш-2" не попадет под санкции против российского атома