Рейтинг@Mail.ru
Проект АЭС "Пакш-2" исключат из санкций против российского атома - РИА Новости, 11.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 11.12.2023 (обновлено: 16:38 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/paksh-1915102034.html
Проект АЭС "Пакш-2" исключат из санкций против российского атома
Проект АЭС "Пакш-2" исключат из санкций против российского атома - РИА Новости, 11.12.2023
Проект АЭС "Пакш-2" исключат из санкций против российского атома
Венгрии на СМИД ЕС удалось добиться, что проект АЭС "Пакш-2" получит исключение из санкций против атома, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:47
2023-12-11T16:38
венгрия
аэс "пакш-2"
петер сийярто
евросоюз
экономика
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740892330_405:259:3586:2048_1920x0_80_0_0_4f8549a10fc3776c444760f0422df02d.jpg
БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Венгрии на СМИД ЕС удалось добиться, что проект АЭС "Пакш-2" получит исключение из санкций против атома, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто."Из предприятий, запланированных на внесение в санкционный список, нам удалось исключить одного партнёра проекта "Пакш" и удалось добиться того, чтобы... для желающих перестраховаться международных организаций, банков и госорганов было ясно, что в связи с инвестициями в "Пакш" Евросоюз предоставляет освобождение от санкций", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.
https://ria.ru/20231115/vengriya-1909507674.html
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740892330_956:164:3364:1970_1920x0_80_0_0_baf347c306c96597866eefb50e385ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, аэс "пакш-2", петер сийярто, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии
Венгрия, АЭС "Пакш-2", Петер Сийярто, Евросоюз, Экономика, Санкции в отношении России
Проект АЭС "Пакш-2" исключат из санкций против российского атома

Сийярто: проект АЭС "Пакш-2" не попадет под санкции против российского атома

© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Фото : Росатом/АЭС "Пакш"
Атомная электростанция "Пакш" в Венгрии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Венгрии на СМИД ЕС удалось добиться, что проект АЭС "Пакш-2" получит исключение из санкций против атома, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Из предприятий, запланированных на внесение в санкционный список, нам удалось исключить одного партнёра проекта "Пакш" и удалось добиться того, чтобы... для желающих перестраховаться международных организаций, банков и госорганов было ясно, что в связи с инвестициями в "Пакш" Евросоюз предоставляет освобождение от санкций", - сказал Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.
Атомная электростанция Пакш в Венгрии - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
В Венгрии рассказали о преимуществе АЭС "Пакш-2"
15 ноября, 08:00
 
ВенгрияАЭС "Пакш-2"Петер СийяртоЕвросоюзЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала