https://ria.ru/20231211/pakhmutova-1915013160.html

Директор фонда Пахмутовой опроверг наличие COVID-19 у композитора

Директор фонда Пахмутовой опроверг наличие COVID-19 у композитора - РИА Новости, 11.12.2023

Директор фонда Пахмутовой опроверг наличие COVID-19 у композитора

У советского и российского композитора Александры Пахмутовой действительно есть простуда, но COVID-19 нет, заявил РИА Новости директор Фонда Пахмутовой Евгений... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T10:33

2023-12-11T10:33

2023-12-11T10:33

культура

александра пахмутова

культура

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. У советского и российского композитора Александры Пахмутовой действительно есть простуда, но COVID-19 нет, заявил РИА Новости директор Фонда Пахмутовой Евгений Малышко. "Я вообще не представляю откуда (эта информация - ред.) Да, у нас есть плановые какие-то дела, есть простуда, но ничего такого, о чем пишут сейчас в новостях", - сказал собеседник агентства. Малышко также отметил, что проблем с сердцем и других диагнозов у 94-летней Пахмутовой нет, она "в больнице находится - но это на всякий случай, чтобы ничего не произошло". "Ни сердечных приступов, ни того, что вы все перечислили, ничего такого нет… COVID нет, нет, нет", - добавил директор Фонда Александры Пахмутовой.

https://ria.ru/20231207/pakhmutova-1914438690.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

александра пахмутова, культура