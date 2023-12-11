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Директор фонда Пахмутовой опроверг наличие COVID-19 у композитора - РИА Новости, 11.12.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:33 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/pakhmutova-1915013160.html
Директор фонда Пахмутовой опроверг наличие COVID-19 у композитора
Директор фонда Пахмутовой опроверг наличие COVID-19 у композитора - РИА Новости, 11.12.2023
Директор фонда Пахмутовой опроверг наличие COVID-19 у композитора
У советского и российского композитора Александры Пахмутовой действительно есть простуда, но COVID-19 нет, заявил РИА Новости директор Фонда Пахмутовой Евгений... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:33
2023-12-11T10:33
культура
александра пахмутова
культура
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. У советского и российского композитора Александры Пахмутовой действительно есть простуда, но COVID-19 нет, заявил РИА Новости директор Фонда Пахмутовой Евгений Малышко. "Я вообще не представляю откуда (эта информация - ред.) Да, у нас есть плановые какие-то дела, есть простуда, но ничего такого, о чем пишут сейчас в новостях", - сказал собеседник агентства. Малышко также отметил, что проблем с сердцем и других диагнозов у 94-летней Пахмутовой нет, она "в больнице находится - но это на всякий случай, чтобы ничего не произошло". "Ни сердечных приступов, ни того, что вы все перечислили, ничего такого нет… COVID нет, нет, нет", - добавил директор Фонда Александры Пахмутовой.
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александра пахмутова, культура
Культура, Александра Пахмутова, Культура
Директор фонда Пахмутовой опроверг наличие COVID-19 у композитора

Директор фонда Пахмутовой: у композитора нет COVID-19, есть простуда

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкКомпозитор Александра Пахмутова
Композитор Александра Пахмутова - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Композитор Александра Пахмутова. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. У советского и российского композитора Александры Пахмутовой действительно есть простуда, но COVID-19 нет, заявил РИА Новости директор Фонда Пахмутовой Евгений Малышко.
"Я вообще не представляю откуда (эта информация - ред.) Да, у нас есть плановые какие-то дела, есть простуда, но ничего такого, о чем пишут сейчас в новостях", - сказал собеседник агентства.
Малышко также отметил, что проблем с сердцем и других диагнозов у 94-летней Пахмутовой нет, она "в больнице находится - но это на всякий случай, чтобы ничего не произошло". "Ни сердечных приступов, ни того, что вы все перечислили, ничего такого нет… COVID нет, нет, нет", - добавил директор Фонда Александры Пахмутовой.
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