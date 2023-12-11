https://ria.ru/20231211/oshibka-1915134928.html
Лауреат Нобелевской премии ошибся в слове "литература"
Лауреат Нобелевской премии ошибся в слове "литература" - РИА Новости, 11.12.2023
Лауреат Нобелевской премии ошибся в слове "литература"
Лауреат Нобелевской премии по литературе 2023 года, норвежский писатель Юн Фоссе сделал ошибку в слове "литература", подписывая стул для ресторана в музее... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:20
2023-12-11T17:20
2023-12-11T17:51
в мире
норвегия
нобелевская премия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2023 года, норвежский писатель Юн Фоссе сделал ошибку в слове "литература", подписывая стул для ресторана в музее Нобелевской премии в Стокгольме, пишет газета VG. Как видно на опубликованном изданием фото, Фоссе написал на сиденье слово "литература" (по-норвежски litteratur) с одной буквой "t" вместо двух. "Сейчас вижу, что в спешке сделал ошибку, чистую орфографическую ошибку; конечно же, хорошо знаю, как "litteratur" пишется по-норвежски (возможно, в смятении примешалось в некоторой степени английское написание)", — приводит газета письмо Фоссе.Писатель также пояснил, что из-за получения премии ему пришлось вести много переписок на английском, а также прочитать отрывок из английского перевода собственной книги "Септология". По его словам, это могло повлиять на него в ответственный момент. "Поскольку они даже захотели, чтобы я прочел из "Септологии" на английском, думаю, что я просто-напросто выбрал английское написание", — приводит газета его письмо. В воскресенье в концертном зале Стокгольма прошла церемония вручения Нобелевских премий 2023 года по физике, химии, медицине, литературе и экономике. Награды всем лауреатам вручил лично король Швеции Карл XVI. Юн Фоссе получил премию за новаторские пьесы и прозу, которые "озвучивают невыразимое".
https://ria.ru/20231023/literatura-1903354434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, нобелевская премия
В мире, Норвегия, Нобелевская премия
Лауреат Нобелевской премии ошибся в слове "литература"
Лауреат Нобелевской премии по литературе Юн Фоссе совершил ошибку в автографе
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости.
Лауреат Нобелевской премии по литературе 2023 года, норвежский писатель Юн Фоссе сделал ошибку в слове "литература", подписывая стул для ресторана в музее Нобелевской премии в Стокгольме, пишет газета VG
.
Как видно на опубликованном изданием фото, Фоссе написал на сиденье слово "литература" (по-норвежски litteratur) с одной буквой "t" вместо двух.
«
"Сейчас вижу, что в спешке сделал ошибку, чистую орфографическую ошибку; конечно же, хорошо знаю, как "litteratur" пишется по-норвежски (возможно, в смятении примешалось в некоторой степени английское написание)", — приводит газета письмо Фоссе.
Писатель также пояснил, что из-за получения премии ему пришлось вести много переписок на английском, а также прочитать отрывок из английского перевода собственной книги "Септология". По его словам, это могло повлиять на него в ответственный момент.
"Поскольку они даже захотели, чтобы я прочел из "Септологии" на английском, думаю, что я просто-напросто выбрал английское написание", — приводит газета его письмо.
В воскресенье в концертном зале Стокгольма прошла церемония вручения Нобелевских премий 2023 года по физике, химии, медицине, литературе и экономике. Награды всем лауреатам вручил лично король Швеции
Карл XVI. Юн Фоссе получил премию за новаторские пьесы и прозу, которые "озвучивают невыразимое".
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