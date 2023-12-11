https://ria.ru/20231211/oshibka-1915134928.html

Лауреат Нобелевской премии ошибся в слове "литература"

Лауреат Нобелевской премии ошибся в слове "литература" - РИА Новости, 11.12.2023

Лауреат Нобелевской премии ошибся в слове "литература"

Лауреат Нобелевской премии по литературе 2023 года, норвежский писатель Юн Фоссе сделал ошибку в слове "литература", подписывая стул для ресторана в музее... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:20

2023-12-11T17:20

2023-12-11T17:51

в мире

норвегия

нобелевская премия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915133588_0:214:3260:2048_1920x0_80_0_0_16740586bc220301c61c7072a507bea7.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии по литературе 2023 года, норвежский писатель Юн Фоссе сделал ошибку в слове "литература", подписывая стул для ресторана в музее Нобелевской премии в Стокгольме, пишет газета VG. Как видно на опубликованном изданием фото, Фоссе написал на сиденье слово "литература" (по-норвежски litteratur) с одной буквой "t" вместо двух. "Сейчас вижу, что в спешке сделал ошибку, чистую орфографическую ошибку; конечно же, хорошо знаю, как "litteratur" пишется по-норвежски (возможно, в смятении примешалось в некоторой степени английское написание)", — приводит газета письмо Фоссе.Писатель также пояснил, что из-за получения премии ему пришлось вести много переписок на английском, а также прочитать отрывок из английского перевода собственной книги "Септология". По его словам, это могло повлиять на него в ответственный момент. "Поскольку они даже захотели, чтобы я прочел из "Септологии" на английском, думаю, что я просто-напросто выбрал английское написание", — приводит газета его письмо. В воскресенье в концертном зале Стокгольма прошла церемония вручения Нобелевских премий 2023 года по физике, химии, медицине, литературе и экономике. Награды всем лауреатам вручил лично король Швеции Карл XVI. Юн Фоссе получил премию за новаторские пьесы и прозу, которые "озвучивают невыразимое".

https://ria.ru/20231023/literatura-1903354434.html

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, норвегия, нобелевская премия