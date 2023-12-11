https://ria.ru/20231211/orban-1915031247.html

Депутат Рады оскорбил Орбана

Депутат Рады оскорбил Орбана - РИА Новости, 11.12.2023

Депутат Рады оскорбил Орбана

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко оскорбительно высказался в сторону премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на фоне информации о намерении его... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T11:49

2023-12-11T11:49

2023-12-11T12:07

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венгрия

алексей гончаренко

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко оскорбительно высказался в сторону премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на фоне информации о намерении его сторонников обсудить прекращение помощи США Киеву. Гончаренко в своем Telegram-канале назвал венгерского премьера "петухом".Ранее газета Guardian со ссылкой на источники сообщила, что сторонники премьер-министра Венгрии в понедельник в Вашингтоне начнут закрытую двухдневную встречу, в ходе которой совместно с представителями республиканской партии США будут обсуждать прекращение финансирования Киева.Орбан ранее заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.При этом накануне в СМИ появились кадры встречи и краткой беседы Орбана и Владимира Зеленского на полях инаугурации президента Аргентины. Пресс-секретарь венгерского премьера Берталан Хаваши заявил, что на встрече в Буэнос-Айресе Орбан сообщил Зеленскому, что страны ЕС постоянно обсуждают вопрос приема Украины в сообщество.Венгрия в настоящее время блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы. Кроме того, Будапешт выступает против запуска на саммите ЕС 14-15 декабря переговоров о присоединении Украины к ЕС.

https://ria.ru/20231211/zelenskiy-1914995246.html

https://ria.ru/20231209/ukraine-1914862660.html

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Кирилл Волков

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