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ВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака - РИА Новости, 11.12.2023
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19:16 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/operatsiya-1915164308.html
ВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака
ВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака - РИА Новости, 11.12.2023
ВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака
Министерство национальной обороны Турции сообщило о проведении воздушной операции на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в стране... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T19:16
2023-12-11T19:16
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АНКАРА, 11 дек – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о проведении воздушной операции на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в стране террористической, уничтожены 13 целей, ликвидировано большое число боевиков. "В ходе воздушных операций на севере Ирака было уничтожено 13 целей, принадлежащих террористической организации РПК", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
https://ria.ru/20231127/irak-1912018483.html
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в мире, турция, ирак
В мире, Турция, Ирак
ВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака

ВС Турции в ходе операции уничтожили 13 целей РПК на севере Ирака

© AP Photo / Selcan HacaogluИстребители ВВС Турции
Истребители ВВС Турции - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Selcan Hacaoglu
Истребители ВВС Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 11 дек – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о проведении воздушной операции на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в стране террористической, уничтожены 13 целей, ликвидировано большое число боевиков.
"В ходе воздушных операций на севере Ирака было уничтожено 13 целей, принадлежащих террористической организации РПК", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства.
Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.
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