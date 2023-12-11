https://ria.ru/20231211/operatsiya-1915164308.html

ВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака

ВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака - РИА Новости, 11.12.2023

ВС Турции провели воздушную операцию на севере Ирака

Министерство национальной обороны Турции сообщило о проведении воздушной операции на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в стране... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T19:16

2023-12-11T19:16

2023-12-11T19:16

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АНКАРА, 11 дек – РИА Новости. Министерство национальной обороны Турции сообщило о проведении воздушной операции на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в стране террористической, уничтожены 13 целей, ликвидировано большое число боевиков. "В ходе воздушных операций на севере Ирака было уничтожено 13 целей, принадлежащих террористической организации РПК", - говорится в сообщении турецкого военного ведомства. Вооруженный конфликт с Рабочей партией Курдистана начался в Турции в 1984 году и возобновился в 2015 году. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. Присутствие турецких военных в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула уже давно вызывает спор между Багдадом и Анкарой, которая оправдывает это присутствие необходимостью борьбы с запрещенной в Турции РПК.

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в мире, турция, ирак