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Глава МИД Индонезии прокомментировала ситуацию с резолюцией ООН по Газе - РИА Новости, 11.12.2023
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09:15 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/oon-1915001826.html
Глава МИД Индонезии прокомментировала ситуацию с резолюцией ООН по Газе
Глава МИД Индонезии прокомментировала ситуацию с резолюцией ООН по Газе - РИА Новости, 11.12.2023
Глава МИД Индонезии прокомментировала ситуацию с резолюцией ООН по Газе
Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила сожаление по поводу решения США наложить вето на резолюцию Совета безопасности ООН, которая призывала к РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T09:15
2023-12-11T09:15
в мире
израиль
россия
индонезия
владимир путин
ретно марсуди
оон
хамас
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила сожаление по поводу решения США наложить вето на резолюцию Совета безопасности ООН, которая призывала к немедленному прекращению огня в секторе Газа и была поддержана большинством членов Совета. Ранее США использовали право вето, чтобы заблокировать принятие СБ ООН резолюции с призывом к остановке боевых действий в палестинском анклаве лиц на фоне "растущего гуманитарного кошмара". "Я глубоко сожалению о неспособности СБ ООН принять резолюцию о прекращении огня на палестинской территории, соавторами которой выступили более 102 стран, включая Индонезию. Мировое сообщество не может продолжать зависеть от нескольких стран и беспомощно наблюдать за зверствами и убийствами женщин и детей в секторе Газа", - написала глава индонезийского МИД в своем аккаунте в социальной сети X. Марсуди в составе контактной группы по Газе недавно посетила несколько стран с дипломатической миссией, стремясь убедить четырех постоянных членов СБ ООН - Китай, Россию, Великобританию и Францию - принять резолюцию, призывающую положить конец вооруженному конфликту в Газе. Дипломаты завершили свой тур в Нью-Йорке, где на встречах Генеральной Ассамблеи ООН и СБ ООН выступили за немедленное прекращение огня и беспрепятственную гуманитарную помощь Газе. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 48 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231210/rezolyutsiya-1914972829.html
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в мире, израиль, россия, индонезия, владимир путин, ретно марсуди, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Индонезия, Владимир Путин, Ретно Марсуди, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Глава МИД Индонезии прокомментировала ситуацию с резолюцией ООН по Газе

Глава МИД Индонезии глубоко сожалеет о вето США на резолюцию ООН по Газе

© РИА Новости / Роман Махмутов | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди выразила сожаление по поводу решения США наложить вето на резолюцию Совета безопасности ООН, которая призывала к немедленному прекращению огня в секторе Газа и была поддержана большинством членов Совета.
Ранее США использовали право вето, чтобы заблокировать принятие СБ ООН резолюции с призывом к остановке боевых действий в палестинском анклаве лиц на фоне "растущего гуманитарного кошмара".
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"Я глубоко сожалению о неспособности СБ ООН принять резолюцию о прекращении огня на палестинской территории, соавторами которой выступили более 102 стран, включая Индонезию. Мировое сообщество не может продолжать зависеть от нескольких стран и беспомощно наблюдать за зверствами и убийствами женщин и детей в секторе Газа", - написала глава индонезийского МИД в своем аккаунте в социальной сети X.
Марсуди в составе контактной группы по Газе недавно посетила несколько стран с дипломатической миссией, стремясь убедить четырех постоянных членов СБ ООН - Китай, Россию, Великобританию и Францию - принять резолюцию, призывающую положить конец вооруженному конфликту в Газе. Дипломаты завершили свой тур в Нью-Йорке, где на встречах Генеральной Ассамблеи ООН и СБ ООН выступили за немедленное прекращение огня и беспрепятственную гуманитарную помощь Газе.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 48 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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В миреИзраильРоссияИндонезияВладимир ПутинРетно МарсудиООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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