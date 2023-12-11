https://ria.ru/20231211/oon-1914980915.html

Спецсессия ГА ООН по Палестине возобновится 12 декабря

Спецсессия ГА ООН по Палестине возобновится 12 декабря - РИА Новости, 11.12.2023

Спецсессия ГА ООН по Палестине возобновится 12 декабря

Чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная ситуации вокруг сектора Газа, возобновится 12 декабря, сообщила официальный представитель... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T00:37

2023-12-11T00:37

2023-12-11T00:37

в мире

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египет

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генеральная ассамблея оон

организация исламского сотрудничества

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 11 дек – РИА Новости. Чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная ситуации вокруг сектора Газа, возобновится 12 декабря, сообщила официальный представитель председателя ГА ООН Моника Грейли. В пятницу США заблокировали проект резолюции СБ ООН, требовавший немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. "Председатель Генеральной ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис только что проинформировал государства-члены, что он созовет 45-е пленарное заседание десятой чрезвычайной специальной сессии Генеральной ассамблеи во вторник, 12 декабря 2023 года, в 15.00 в зале Генеральной ассамблеи", - говорится в сообщении Грейли. Она указала, что возобновления работы спецсессии запросили в письме от 8 декабря постпред Египта при ООН Усама Махмуд Абдельхалек Махмуд, а также постпред Мавритании Сиди Мохамед Лагдаф. Постпреды являются представителями Арабской группы и Организации исламского сотрудничества в ООН соответственно. Впервые десятая чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН была созвана в 1997 году. Тогда она была посвящена обсуждению пункта "Незаконные действия Израиля в оккупированном Восточном Иерусалиме и на остальной части оккупированной палестинской территории". Согласно резолюции Генассамблеи ООН, принятой в 1950 году, "если Совет безопасности, в результате разногласия постоянных членов, оказывается не в состоянии выполнить свою главную обязанность по поддержанию международного мира и безопасности" в случаях, когда есть основания "усматривать угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии, Генеральная ассамблея немедленно рассматривает этот вопрос с целью сделать членам Организации необходимые рекомендации относительно коллективных мер, включая - в случае нарушения мира или акта агрессии - применение, когда это необходимо, вооруженных сил для поддержания и восстановления международного мира и безопасности". Такая чрезвычайная специальная сессия созывается по требованию Совета безопасности, поддержанному голосами любых семи членов Совета, или по требованию большинства членов ООН.

https://ria.ru/20231211/ssha-1914980722.html

https://ria.ru/20231211/ssha-1914980196.html

https://ria.ru/20231210/rezolyutsiya-1914972829.html

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в мире, сша, израиль, египет, оон, генеральная ассамблея оон, организация исламского сотрудничества, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина