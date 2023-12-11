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В ДНР осудили четверых украинских морпехов за обстрелы поселка Саханка - РИА Новости, 11.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:33 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/obstrely-1915157835.html
В ДНР осудили четверых украинских морпехов за обстрелы поселка Саханка
В ДНР осудили четверых украинских морпехов за обстрелы поселка Саханка - РИА Новости, 11.12.2023
В ДНР осудили четверых украинских морпехов за обстрелы поселка Саханка
Верховный суд ДНР осудил на сроки от 19 до 21 года четверых украинских морпехов, которые в феврале 2022 года обстреливали поселок Саханка, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T18:33
2023-12-11T18:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
саханка
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на сроки от 19 до 21 года четверых украинских морпехов, которые в феврале 2022 года обстреливали поселок Саханка, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики. "Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины 34-летнего Константина Глобы, 54-летнего Геннадия Труфина, 35-летнего Романа Степанюка и 25-летнего Евгения Андриенко", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что с 24 по 28 февраля 2022 года Глоба, Труфин, Андриенко, Степанюк находились на боевой позиции в селе Широкино Волновахского района. Выполняя ранее полученный преступный приказ командования, они произвели обстрел осколочно-фугасными минами села Саханка Новоазовского района. Было повреждено восемь объектов гражданской инфраструктуры, а также транспортное средство - погрузчик. Водитель погрузчика получил ранение. Морпехи были признаны виновными по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом). "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Глобу к 19 годам лишения свободы, Труфина и Андриенко к 21 году лишения свободы, Степанюка к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого, сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20231206/vsu-1914113868.html
https://ria.ru/20231127/vsu-1912060574.html
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, саханка
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Саханка
В ДНР осудили четверых украинских морпехов за обстрелы поселка Саханка

В ДНР осудили четверых украинских морпехов за обстрелы поселка Саханка в 2022 г

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Верховный суд ДНР осудил на сроки от 19 до 21 года четверых украинских морпехов, которые в феврале 2022 года обстреливали поселок Саханка, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики.
"Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины 34-летнего Константина Глобы, 54-летнего Геннадия Труфина, 35-летнего Романа Степанюка и 25-летнего Евгения Андриенко", - сообщили в прокуратуре.
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В суде было установлено, что с 24 по 28 февраля 2022 года Глоба, Труфин, Андриенко, Степанюк находились на боевой позиции в селе Широкино Волновахского района. Выполняя ранее полученный преступный приказ командования, они произвели обстрел осколочно-фугасными минами села Саханка Новоазовского района. Было повреждено восемь объектов гражданской инфраструктуры, а также транспортное средство - погрузчик. Водитель погрузчика получил ранение.
Морпехи были признаны виновными по ч. 3 ст. 30, пп. "а", "е", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, общеопасным способом, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное общеопасным способом).
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Глобу к 19 годам лишения свободы, Труфина и Андриенко к 21 году лишения свободы, Степанюка к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима каждого, сообщили в прокуратуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСаханка
 
 
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