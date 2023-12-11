https://ria.ru/20231211/obstrel-1915051875.html

ВСУ выпустили по Белгородской области 31 снаряд за сутки

ВСУ выпустили по Белгородской области 31 снаряд за сутки - РИА Новости, 11.12.2023

ВСУ выпустили по Белгородской области 31 снаряд за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 31 снаряд по пяти приграничным районам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T13:08

2023-12-11T13:08

2023-12-11T13:08

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

украина

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили 31 снаряд по пяти приграничным районам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В понедельник губернатор опубликовал сводку обстрелов, которые произошли в области 10 декабря. Согласно этим данным, пять муниципалитетов подверглись обстрелу со стороны Украины 31 раз. Также на территории региона произошла атака дрона-камикадзе и с БПЛА сброшено неустановленное взрывное устройство. По данным губернатора, пострадавших и разрушений за отчетный день не было. "В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущено 9 артиллерийских и 6 минометных снарядов, по хутору Мухин – 3 минометных снаряда, по селам Середа и Белянка – 1 и 2 минометных снаряда соответственно. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении. Как уточнил Гладков, в Волоконовском районе из миномета была обстреляна окраина хутора Старый, после трех прилетов обошлось без последствий. В Грайворонском городском округе по окраине села Сподарюшино выпущено четыре минометных снаряда, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. "В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Староселье – зафиксировано 3 прилета. Также на окраине Староселья с БПЛА сброшено неустановленное взрывное устройство. Пострадавших и разрушений нет", – сообщил он. Также, по данным губернатора, противник атаковал село Журавлевка Белгородского района с помощью дрона-камикадзе, пострадавших и разрушений нет. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231209/obstrel-1914779448.html

https://ria.ru/20231208/obstrel-1914549691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков