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ВСУ семь раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:20 11.12.2023 (обновлено: 00:21 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/obstrel-1914980050.html
ВСУ семь раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ семь раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 11.12.2023
ВСУ семь раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 19 единиц боеприпасов, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T00:20
2023-12-11T00:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 19 единиц боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительством зафиксировано семь фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... На донецком направлении противник совершил семь обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 19 единиц различных боеприпасов. Под огнем оказались районы двух населенных пунктов республики: Донецк и Старомихайловка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 18 обстрелов.
https://ria.ru/20231210/saper-1914938553.html
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донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК, Россия, Происшествия
ВСУ семь раз обстреляли территорию ДНР

СЦКК: украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР

© фото очевидцаПоследствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке
© фото очевидца
Последствия попадания снаряда в квартиру жилого дома в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 19 единиц боеприпасов, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки представительством зафиксировано семь фактов ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ... На донецком направлении противник совершил семь обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью", - говорится в сообщении представительства.
Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 19 единиц различных боеприпасов.
Под огнем оказались районы двух населенных пунктов республики: Донецк и Старомихайловка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 18 обстрелов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкСЦККРоссияПроисшествия
 
 
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