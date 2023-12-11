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В ГД попросили дать определение духовно-нравственным семейным ценностям - РИА Новости, 11.12.2023
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13:04 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/obschestvo-1915051539.html
В ГД попросили дать определение духовно-нравственным семейным ценностям
В ГД попросили дать определение духовно-нравственным семейным ценностям - РИА Новости, 11.12.2023
В ГД попросили дать определение духовно-нравственным семейным ценностям
Председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в министерство юстиции РФ с просьбой дать определение в Семейном кодексе, что такое... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:04
2023-12-11T13:04
общество
россия
госдума рф
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в министерство юстиции РФ с просьбой дать определение в Семейном кодексе, что такое духовно-нравственные семейные ценности. "Как минимум, должны дать определение этим традиционным ценностям. Неплохо было бы внести это определение в ныне действующий Семейный кодекс. С чем я обращаюсь к нашему министерству юстиции", - сказала Останина на круглом столе в Доме Союзов по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере. Согласно указу президента РФ о защите традиционных духовно-нравственных семейных ценностей было бы целесообразно указать в законе, что именно значит это понятие, отметила глава комитета.
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общество, россия, госдума рф, дом союзов
Общество, Россия, Госдума РФ, Дом союзов
В ГД попросили дать определение духовно-нравственным семейным ценностям

Минюст попросили дать определение духовно-нравственным семейным ценностям

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина обратилась в министерство юстиции РФ с просьбой дать определение в Семейном кодексе, что такое духовно-нравственные семейные ценности.
«
"Как минимум, должны дать определение этим традиционным ценностям. Неплохо было бы внести это определение в ныне действующий Семейный кодекс. С чем я обращаюсь к нашему министерству юстиции", - сказала Останина на круглом столе в Доме Союзов по вопросам совершенствования законодательства в социальной сфере.
Согласно указу президента РФ о защите традиционных духовно-нравственных семейных ценностей было бы целесообразно указать в законе, что именно значит это понятие, отметила глава комитета.
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