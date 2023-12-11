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Венгрия отказалась сократить срок поставки нефти из России по "Дружбе" - РИА Новости, 11.12.2023
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16:22 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/neft-1915115243.html
Венгрия отказалась сократить срок поставки нефти из России по "Дружбе"
Венгрия отказалась сократить срок поставки нефти из России по "Дружбе" - РИА Новости, 11.12.2023
Венгрия отказалась сократить срок поставки нефти из России по "Дружбе"
Венгрия на СМИД ЕС отвергла предложение сократить срок поставки нефти из РФ в страну по "Дружбе", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто венгерским... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:22
2023-12-11T16:22
венгрия
россия
будапешт
петер сийярто
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Венгрия на СМИД ЕС отвергла предложение сократить срок поставки нефти из РФ в страну по "Дружбе", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1."В ходе переговоров мы отвергли попытку приблизить конечную дату исключения Венгрии на покупку российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Была страна, которая пожелала прекратить действие нашего исключения в короткое время", - сказал Сийярто.Он еще раз подтвердил, что Будапешт не поддерживает санкции, которые вредят венгерским национальным интересам.
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венгрия, россия, будапешт, петер сийярто, евросоюз
Венгрия, Россия, Будапешт, Петер Сийярто, Евросоюз
Венгрия отказалась сократить срок поставки нефти из России по "Дружбе"

Сийярто: Венгрия отказалась сократить срок поставки нефти из России по "Дружбе"

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Венгрия на СМИД ЕС отвергла предложение сократить срок поставки нефти из РФ в страну по "Дружбе", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1.
«
"В ходе переговоров мы отвергли попытку приблизить конечную дату исключения Венгрии на покупку российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Была страна, которая пожелала прекратить действие нашего исключения в короткое время", - сказал Сийярто.
Он еще раз подтвердил, что Будапешт не поддерживает санкции, которые вредят венгерским национальным интересам.
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