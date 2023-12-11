https://ria.ru/20231211/neft-1915115243.html

Венгрия отказалась сократить срок поставки нефти из России по "Дружбе"

Венгрия отказалась сократить срок поставки нефти из России по "Дружбе" - РИА Новости, 11.12.2023

Венгрия отказалась сократить срок поставки нефти из России по "Дружбе"

Венгрия на СМИД ЕС отвергла предложение сократить срок поставки нефти из РФ в страну по "Дружбе", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто венгерским... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:22

2023-12-11T16:22

2023-12-11T16:22

венгрия

россия

будапешт

петер сийярто

евросоюз

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БУДАПЕШТ, 11 дек - РИА Новости. Венгрия на СМИД ЕС отвергла предложение сократить срок поставки нефти из РФ в страну по "Дружбе", заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто венгерским журналистам, трансляцию вел телеканал М1."В ходе переговоров мы отвергли попытку приблизить конечную дату исключения Венгрии на покупку российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Была страна, которая пожелала прекратить действие нашего исключения в короткое время", - сказал Сийярто.Он еще раз подтвердил, что Будапешт не поддерживает санкции, которые вредят венгерским национальным интересам.

https://ria.ru/20231208/rossiya-1914609783.html

венгрия

россия

будапешт

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

венгрия, россия, будапешт, петер сийярто, евросоюз