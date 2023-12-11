Жителю Кубани, напавшему на врача с мачете, вынесли приговор
Житель Кубани, напавший на врача с мачете, получил девять лет колонии
Зал судебных заседаний. Архивное фото
КРАСНОДАР, 11 дек - РИА Новости. Суд назначил наказание в виде девяти лет колонии строгого режима жителю Геленджика, который напал с мачете на своего лечащего врача, обвинив медика в якобы неэффективном лечении и потребовав вернуть деньги, потраченные на лекарства, сообщили в краевой прокуратуре.
По данным ведомства, подсудимый проходил лечение у врача-инфекциониста в городской поликлинике Геленджика, но медицинские рекомендации соблюдал не полностью, из-за чего назначенный ему курс лечения не принес желаемого результата. В мае 2022 года пациент вооружился туристическим мачете, зашел в кабинет своего врача и потребовал от медсестры выйти. После этого мужчина подпер стулом дверь кабинета и начал вымогать 125 тысяч рублей, потраченные на покупку лекарства, а затем достал из рюкзака мачете и ударил доктора в голову и шею. Женщина защищалась и начала кричать, сотрудники поликлиники успели прийти на помощь, а также вызвать полицию.
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"Осужден 44-летний местный житель, признанный виновным по пункту "в" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное с применением насилия), части 3 статьи 30, части 3 статьи 30, пунктам "б, з" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство в связи с осуществлением потерпевшим служебной деятельности, сопряженное с вымогательством)… Суд назначил девять лет лишения свободы. Наказание постановлено отбывать в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на один год", - говорится в сообщении.