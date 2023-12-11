https://ria.ru/20231211/nagrady-1915167284.html

Нижегородские проекты завоевали шесть наград премии Russian Traveler Awards

Нижегородские проекты завоевали шесть наград премии Russian Traveler Awards - РИА Новости, 11.12.2023

Нижегородские проекты завоевали шесть наград премии Russian Traveler Awards

Нижегородские проекты завоевали шесть наград на премии Russian Traveler Awards 2023, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T19:27

2023-12-11T19:27

2023-12-11T19:28

нижегородская область

нижегородская область

нижний новгород

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глеб никитин

сергей яковлев

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 дек - РИА Новости. Нижегородские проекты завоевали шесть наград на премии Russian Traveler Awards 2023, сообщает пресс-служба правительства региона. Итоги ежегодной премии Russian Traveler Awards 2023 подвели в Москве 11 декабря. "По результатам народного голосования и оценкам экспертов нижегородские проекты завоевали шесть наград в различных номинациях премии. Так, ярмарочные пирожки "На один укус" стали победителем номинации "Национальное блюдо/продукт". День молодежи, проходивший в Нижнем Новгороде в этом году, завоевал сразу два места - первое в номинации "Фестиваль/праздник" по мнению жюри и второе - по итогам народного голосования", - говорится в сообщении. На третьем месте оказались казаковская филигрань (ювелирная техника, когда мастера создают ажурные изделия из золотой, серебряной или металлической проволоки) - в номинации "Народный промысел", озеро Тосканка - в номинации "Природный объект" и экскурсии на судне на подводных крыльях "Валдай 45Р" - в номинации "Экскурсионный туристический маршрут". "Эти победы в очередной раз подтверждает статус Нижегородской области как одного из ключевых туристических центров России. Мы не просто привлекаем гостей в регион, мы предлагаем им высокое качество туристических продуктов и услуг. Во многом это результат нашей работы в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", – цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. В ходе церемонии вручения премии был презентован зимний номер журнала Russian Traveler, на обложке которого изображен Нижний Новгород. Для читателей журнала подготовлен большой материал о том, как можно провести выходные в Нижегородской области: куда сходить, что посмотреть, где поесть и какие сувениры привезти из путешествия. "В этом году Нижегородская область уже получила статус региона событийного туризма в Russian Event Awards и стала "Регионом года" по версии Russian Creative Awards. Новые победы - уже в премии Russian Traveler Awards - свидетельствуют о том, что мы двигаемся в правильном направлении. Мы, безусловно, будем и дальше стремиться к новым высотам и достижениям", – приводятся в сообщении слова министра туризма и промыслов Нижегородской области Сергея Яковлева.

https://ria.ru/20231204/lidery-1913767916.html

https://ria.ru/20231202/premiya-1913323073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нижегородская область, нижний новгород, москва, глеб никитин, сергей яковлев