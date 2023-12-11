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Ученые обнаружили у летучих мышей паразитов грызунов и водоплавающих птиц - РИА Новости, 11.12.2023
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Наука
 
08:28 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/mysh-1914996880.html
Ученые обнаружили у летучих мышей паразитов грызунов и водоплавающих птиц
Ученые обнаружили у летучих мышей паразитов грызунов и водоплавающих птиц - РИА Новости, 11.12.2023
Ученые обнаружили у летучих мышей паразитов грызунов и водоплавающих птиц
Группа исследователей под руководством ученого из Томского госуниверситета и Тюменского медицинского университета Марии Орловой выяснила, что летучие мыши очень РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T08:28
2023-12-11T08:28
наука
россия
тюменский государственный университет
томский государственный университет
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НОВОСИБИРСК, 11 дек - РИА Новости. Группа исследователей под руководством ученого из Томского госуниверситета и Тюменского медицинского университета Марии Орловой выяснила, что летучие мыши очень активно взаимодействуют с людьми и животными: на рукокрылых обнаружили блох грызунов и паразитов водоплавающих птиц, сообщили РИА Новости в ТГУ. "Группа исследователей… исследует рукокрылых как источник биологической опасности. Ученые находят все больше подтверждений того, что летучие мыши активно взаимодействуют с людьми и животными. Недавно биологи обнаружили на рукокрылых блох грызунов и паразитов водоплавающих птиц", - говорится в сообщении. По словам Орловой, в настоящее время нет исчерпывающей научной информации даже по систематике рукокрылых, не говоря уже о паразитах, а распространение многих инфекций на обширных территориях до сих пор представлено обрывочными сведениями. При этом по итогам собственных исследований биологи находят все больше доказательств многочисленных контактов рукокрылых с другими животными и людьми, повышающих шансы на передачу зоонозных заболеваний, например риккетсиозов, вызывающих различные лихорадки. Сейчас ученые плотно занялись изучением инфекций, циркулирующих среди синантропных летучих мышей, то есть живущих в городах рядом с человеком. "Летучих мышей вообще очень много в городах, но раньше этому не придавали значения. Сейчас практически в каждом крупном городе появляются волонтерские центры, которые занимаются реабилитацией этих животных, поскольку значительное количество видов – краснокнижные. Вместе с тем существует экологическая закономерность, что высокая плотность любого вида приводит к большому количеству паразитов, которые на этом виде кормятся, а дальше, как следствие, увеличивается и количество инфекций, которые циркулируют в популяциях данного вида", - пояснила Орлова. Она отметила, что контакты летучих мышей с другими животными дополнительно увеличивают возможность передачи различных патогенов (бактерий, вирусов, простейших и прочих) летучим мышам и далее к человеку, что недавно продемонстрировала пандемия нового коронавируса. Чтобы обеспечивать биологическую безопасность человечества, необходимо расширять исследования переносчиков опасных заболеваний и вести многолетний мониторинг, обмениваться информацией с учеными из других регионов и стран, считают ученые.
https://ria.ru/20230925/nipakh-1898110676.html
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россия, тюменский государственный университет, томский государственный университет
Наука, Россия, Тюменский государственный университет, Томский государственный университет
Ученые обнаружили у летучих мышей паразитов грызунов и водоплавающих птиц

Российские ученые обнаружили у летучих мышей паразитов грызунов и птиц

© Depositphotos.com / Gerard LACZПодковоносая летучая мышь
Подковоносая летучая мышь - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© Depositphotos.com / Gerard LACZ
Подковоносая летучая мышь. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 11 дек - РИА Новости. Группа исследователей под руководством ученого из Томского госуниверситета и Тюменского медицинского университета Марии Орловой выяснила, что летучие мыши очень активно взаимодействуют с людьми и животными: на рукокрылых обнаружили блох грызунов и паразитов водоплавающих птиц, сообщили РИА Новости в ТГУ.
«
"Группа исследователей… исследует рукокрылых как источник биологической опасности. Ученые находят все больше подтверждений того, что летучие мыши активно взаимодействуют с людьми и животными. Недавно биологи обнаружили на рукокрылых блох грызунов и паразитов водоплавающих птиц", - говорится в сообщении.
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По словам Орловой, в настоящее время нет исчерпывающей научной информации даже по систематике рукокрылых, не говоря уже о паразитах, а распространение многих инфекций на обширных территориях до сих пор представлено обрывочными сведениями.
При этом по итогам собственных исследований биологи находят все больше доказательств многочисленных контактов рукокрылых с другими животными и людьми, повышающих шансы на передачу зоонозных заболеваний, например риккетсиозов, вызывающих различные лихорадки. Сейчас ученые плотно занялись изучением инфекций, циркулирующих среди синантропных летучих мышей, то есть живущих в городах рядом с человеком.
"Летучих мышей вообще очень много в городах, но раньше этому не придавали значения. Сейчас практически в каждом крупном городе появляются волонтерские центры, которые занимаются реабилитацией этих животных, поскольку значительное количество видов – краснокнижные. Вместе с тем существует экологическая закономерность, что высокая плотность любого вида приводит к большому количеству паразитов, которые на этом виде кормятся, а дальше, как следствие, увеличивается и количество инфекций, которые циркулируют в популяциях данного вида", - пояснила Орлова.
Она отметила, что контакты летучих мышей с другими животными дополнительно увеличивают возможность передачи различных патогенов (бактерий, вирусов, простейших и прочих) летучим мышам и далее к человеку, что недавно продемонстрировала пандемия нового коронавируса.
Чтобы обеспечивать биологическую безопасность человечества, необходимо расширять исследования переносчиков опасных заболеваний и вести многолетний мониторинг, обмениваться информацией с учеными из других регионов и стран, считают ученые.
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