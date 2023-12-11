https://ria.ru/20231211/murmansk-1915053903.html

Мурманск претендует на звание молодежной столицы России - 2024

Мурманск претендует на звание молодежной столицы России - 2024 - РИА Новости, 11.12.2023

Мурманск претендует на звание молодежной столицы России - 2024

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал поддержать Мурманск, который в числе пяти городов страны вышел в финал голосования за звание Молодежной... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T13:17

2023-12-11T13:17

2023-12-11T13:17

мурманская область

мурманск

андрей чибис

россия

мурманская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/1e/1591523887_0:114:3071:1841_1920x0_80_0_0_fa9606b9016402a067d20ee9f7b257bb.jpg

МУРМАНСК, 11 дек – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал поддержать Мурманск, который в числе пяти городов страны вышел в финал голосования за звание Молодежной столицы России в 2024 году, сообщило министерство информационной политики региона. Восьмого декабря Росмолодежь запустила голосование за выбор Молодежной столицы России в 2024 году. В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис отметил, что в числе пяти претендентов – город-герой Мурманск. "Уверен, мы достойны получить это звание. Хочу обратиться к каждому – к северянам, гостям региона, всем, кто планирует посетить Кольское Заполярье. Итог будет зависеть от количества голосов, которое получат претенденты на высокое звание. Отдать свой голос за Мурманск можно до 20 декабря", - сказал Чибис, слова которого приводит мининформ. Победителя назовут 22 декабря на площадке выставки "Россия" в финале премии "Время молодых". Город, удостоенный этого почетного статуса, на целый год получит право проведения значимых мероприятий Росмолодежи, федерального грантового конкурса, экспертную поддержку для реализации проектов. Председатель регионального комитета молодежной политики Егор Хаценко отметил, что у Мурманска большие шансы на победу, поскольку он является примером по реализации молодежной политики. "У нас много доступной инфраструктуры, в рамках плана "На Севере – жить" открылось много молодежных пространств. Мурманск уже второй год становится финалистом. В прошлом году было семь претендентов, в этом году отбор еще жестче – финалистов только пять, у нас сильные конкуренты. Но это значит, что город действительно достоин этого титула", – прокомментировал Хаценко. Глава профильного комитета также рассказал, что конкурсный отбор проходит по ряду оценочных параметров. Эксперты из Москвы уже побывали в Мурманске, оценили инфраструктуру, пообщались с молодежью. Далее состоится голосование. "Затем эти два показателя сопоставляются, голосование с учетом численности населения. И конкурсная комиссия финально принимает решение, кому присудить победу", – пояснил Хаценко.

https://ria.ru/20231201/murmansk-1913096586.html

https://ria.ru/20231117/murmansk-1910037753.html

https://ria.ru/20231113/murmansk-1909084676.html

мурманск

россия

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мурманск, андрей чибис, россия, мурманская область