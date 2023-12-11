https://ria.ru/20231211/murmansk-1915053903.html
Мурманск претендует на звание молодежной столицы России - 2024
Мурманск претендует на звание молодежной столицы России - 2024 - РИА Новости, 11.12.2023
Мурманск претендует на звание молодежной столицы России - 2024
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал поддержать Мурманск, который в числе пяти городов страны вышел в финал голосования за звание Молодежной... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T13:17
2023-12-11T13:17
2023-12-11T13:17
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МУРМАНСК, 11 дек – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал поддержать Мурманск, который в числе пяти городов страны вышел в финал голосования за звание Молодежной столицы России в 2024 году, сообщило министерство информационной политики региона. Восьмого декабря Росмолодежь запустила голосование за выбор Молодежной столицы России в 2024 году. В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис отметил, что в числе пяти претендентов – город-герой Мурманск. "Уверен, мы достойны получить это звание. Хочу обратиться к каждому – к северянам, гостям региона, всем, кто планирует посетить Кольское Заполярье. Итог будет зависеть от количества голосов, которое получат претенденты на высокое звание. Отдать свой голос за Мурманск можно до 20 декабря", - сказал Чибис, слова которого приводит мининформ. Победителя назовут 22 декабря на площадке выставки "Россия" в финале премии "Время молодых". Город, удостоенный этого почетного статуса, на целый год получит право проведения значимых мероприятий Росмолодежи, федерального грантового конкурса, экспертную поддержку для реализации проектов. Председатель регионального комитета молодежной политики Егор Хаценко отметил, что у Мурманска большие шансы на победу, поскольку он является примером по реализации молодежной политики. "У нас много доступной инфраструктуры, в рамках плана "На Севере – жить" открылось много молодежных пространств. Мурманск уже второй год становится финалистом. В прошлом году было семь претендентов, в этом году отбор еще жестче – финалистов только пять, у нас сильные конкуренты. Но это значит, что город действительно достоин этого титула", – прокомментировал Хаценко. Глава профильного комитета также рассказал, что конкурсный отбор проходит по ряду оценочных параметров. Эксперты из Москвы уже побывали в Мурманске, оценили инфраструктуру, пообщались с молодежью. Далее состоится голосование. "Затем эти два показателя сопоставляются, голосование с учетом численности населения. И конкурсная комиссия финально принимает решение, кому присудить победу", – пояснил Хаценко.
https://ria.ru/20231201/murmansk-1913096586.html
https://ria.ru/20231117/murmansk-1910037753.html
https://ria.ru/20231113/murmansk-1909084676.html
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мурманск, андрей чибис, россия, мурманская область
Мурманская область, Мурманск, Андрей Чибис, Россия, Мурманская область
МУРМАНСК, 11 дек – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал поддержать Мурманск, который в числе пяти городов страны вышел в финал голосования за звание Молодежной столицы России в 2024 году, сообщило министерство информационной политики региона.
Восьмого декабря Росмолодежь
запустила голосование за выбор Молодежной столицы России в 2024 году. В ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис отметил, что в числе пяти претендентов – город-герой Мурманск.
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"Уверен, мы достойны получить это звание. Хочу обратиться к каждому – к северянам, гостям региона, всем, кто планирует посетить Кольское Заполярье. Итог будет зависеть от количества голосов, которое получат претенденты на высокое звание. Отдать свой голос за Мурманск можно до 20 декабря", - сказал Чибис, слова которого приводит мининформ.
Победителя назовут 22 декабря на площадке выставки "Россия" в финале премии "Время молодых". Город, удостоенный этого почетного статуса, на целый год получит право проведения значимых мероприятий Росмолодежи, федерального грантового конкурса, экспертную поддержку для реализации проектов.
Председатель регионального комитета молодежной политики Егор Хаценко отметил, что у Мурманска большие шансы на победу, поскольку он является примером по реализации молодежной политики.
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"У нас много доступной инфраструктуры, в рамках плана "На Севере – жить" открылось много молодежных пространств. Мурманск уже второй год становится финалистом. В прошлом году было семь претендентов, в этом году отбор еще жестче – финалистов только пять, у нас сильные конкуренты. Но это значит, что город действительно достоин этого титула", – прокомментировал Хаценко.
Глава профильного комитета также рассказал, что конкурсный отбор проходит по ряду оценочных параметров. Эксперты из Москвы
уже побывали в Мурманске, оценили инфраструктуру, пообщались с молодежью. Далее состоится голосование.
"Затем эти два показателя сопоставляются, голосование с учетом численности населения. И конкурсная комиссия финально принимает решение, кому присудить победу", – пояснил Хаценко.
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