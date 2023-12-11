https://ria.ru/20231211/monitoring-1915089090.html

В ГД создадут группу для мониторинга иностранного вмешательства в выборы

В ГД создадут группу для мониторинга иностранного вмешательства в выборы - РИА Новости, 11.12.2023

В ГД создадут группу для мониторинга иностранного вмешательства в выборы

В Госдуме создадут мониторинговую группу в преддверии выборов президента для фиксирования случаев иностранного вмешательства, заявил в телеграм-канале зампред... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T15:06

2023-12-11T15:06

2023-12-11T15:06

политика

россия

андрей альшевских

госдума рф

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Госдуме создадут мониторинговую группу в преддверии выборов президента для фиксирования случаев иностранного вмешательства, заявил в телеграм-канале зампред комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских. Как сообщается в Telegram-канале комиссии ГД по расследованию вмешательства извне, в Госдуме состоялась рабочая встреча депутатов-членов Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России с членом ЦИК РФ Игорем Борисовым, где обсудили вопросы координации совместной работы в ходе выборов президента России. "В преддверии президентских выборов создаем в Госдуме мониторинговую группу. Перед собой ставим задачу – фиксировать случаи вмешательства иностранных государств и агентов влияния в избирательную кампанию. Для противодействия дезинформации, лжи, клевете задействуем правоохранительные органы. Первые деструктивные поползновения со стороны экстремистов, прячущихся на Западе, уже есть", - написал Альшевских.В Telegram-канале также сообщается, что по итогам рабочей встречи было принято решение о создании специальной мониторинговой группы комиссии по отслеживанию и пресечению попыток иностранного вмешательства в избирательную кампанию, задача которой - обеспечить электоральный суверенитет и свободное волеизъявление граждан. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

https://ria.ru/20231210/vybory-1914947523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, андрей альшевских, госдума рф