https://ria.ru/20231211/monitoring-1915089090.html
В ГД создадут группу для мониторинга иностранного вмешательства в выборы
В ГД создадут группу для мониторинга иностранного вмешательства в выборы - РИА Новости, 11.12.2023
В ГД создадут группу для мониторинга иностранного вмешательства в выборы
В Госдуме создадут мониторинговую группу в преддверии выборов президента для фиксирования случаев иностранного вмешательства, заявил в телеграм-канале зампред... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T15:06
2023-12-11T15:06
2023-12-11T15:06
политика
россия
андрей альшевских
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. В Госдуме создадут мониторинговую группу в преддверии выборов президента для фиксирования случаев иностранного вмешательства, заявил в телеграм-канале зампред комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских. Как сообщается в Telegram-канале комиссии ГД по расследованию вмешательства извне, в Госдуме состоялась рабочая встреча депутатов-членов Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России с членом ЦИК РФ Игорем Борисовым, где обсудили вопросы координации совместной работы в ходе выборов президента России. "В преддверии президентских выборов создаем в Госдуме мониторинговую группу. Перед собой ставим задачу – фиксировать случаи вмешательства иностранных государств и агентов влияния в избирательную кампанию. Для противодействия дезинформации, лжи, клевете задействуем правоохранительные органы. Первые деструктивные поползновения со стороны экстремистов, прячущихся на Западе, уже есть", - написал Альшевских.В Telegram-канале также сообщается, что по итогам рабочей встречи было принято решение о создании специальной мониторинговой группы комиссии по отслеживанию и пресечению попыток иностранного вмешательства в избирательную кампанию, задача которой - обеспечить электоральный суверенитет и свободное волеизъявление граждан. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20231210/vybory-1914947523.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, андрей альшевских, госдума рф
Политика, Россия, Андрей Альшевских, Госдума РФ
В ГД создадут группу для мониторинга иностранного вмешательства в выборы
Альшевских: в ГД создадут группу мониторинга иностранного вмешательства в выборы
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости.
В Госдуме создадут мониторинговую группу в преддверии выборов президента для фиксирования случаев иностранного вмешательства, заявил в телеграм-канале
зампред комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских.
Как сообщается в Telegram-канале комиссии ГД по расследованию вмешательства извне, в Госдуме состоялась рабочая встреча депутатов-членов Комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России с членом ЦИК РФ Игорем Борисовым
, где обсудили вопросы координации совместной работы в ходе выборов президента России.
"В преддверии президентских выборов создаем в Госдуме мониторинговую группу. Перед собой ставим задачу – фиксировать случаи вмешательства иностранных государств и агентов влияния в избирательную кампанию. Для противодействия дезинформации, лжи, клевете задействуем правоохранительные органы. Первые деструктивные поползновения со стороны экстремистов, прячущихся на Западе, уже есть", - написал Альшевских.
В Telegram-канале также сообщается, что по итогам рабочей встречи было принято решение о создании специальной мониторинговой группы комиссии по отслеживанию и пресечению попыток иностранного вмешательства в избирательную кампанию, задача которой - обеспечить электоральный суверенитет и свободное волеизъявление граждан.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
Президентские выборы 2024 года в России будут уникальными, считает эксперт