https://ria.ru/20231211/molodozheny-1915010188.html
В Башкирии рассказали о судьбе молодоженов, потерявших жилищный сертификат
В Башкирии рассказали о судьбе молодоженов, потерявших жилищный сертификат - РИА Новости, 11.12.2023
В Башкирии рассказали о судьбе молодоженов, потерявших жилищный сертификат
Молодожены из Башкирии, которые справили национальную свадьбу на выставке "Россия", а по дороге домой в самолете потеряли подаренный им главой региона Радием... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T10:17
2023-12-11T10:17
2023-12-11T10:17
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радий хабиров
жилье
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УФА, 11 дек – РИА Новости. Молодожены из Башкирии, которые справили национальную свадьбу на выставке "Россия", а по дороге домой в самолете потеряли подаренный им главой региона Радием Хабировым жилищный сертификат, квартиру получат, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя республики. Национальная башкирская свадьба Загира Сафаргалина и Юлии Сулеймановой прошла 3 декабря на выставке "Россия" в Москве. Глава региона с супругой поздравили молодожёнов с созданием семьи и подарили им сертификат на квартиру в Уфе. В Уфимском линейном управлении МВД РФ на транспорте сообщили РИА Новости, что молодожены потеряли большой пластиковый сертификат еще 4 декабря, а обратились с заявлением только 7 декабря. "Транспортная полиция по факту пропажи багажа проводит проверку", - уточнили в пресс-службе управления. Власти региона заверили, что молодожены получат жилье, несмотря на потерю сертификата. "Еще раз поздравляем молодоженов с бракосочетанием. Ничего страшного в потере бумажного вида сертификата нет. Ребят уже проинструктировали по дальнейшим действия. Жилье они получат", - сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Башкирии.
https://ria.ru/20231202/svadba-1913348284.html
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общество, радий хабиров, жилье
Выставка-форум "Россия", Общество, Радий Хабиров, Жилье
В Башкирии рассказали о судьбе молодоженов, потерявших жилищный сертификат
В Башкирии рассказали о молодоженах, потерявших жилищный сертификат в самолете
УФА, 11 дек – РИА Новости. Молодожены из Башкирии, которые справили национальную свадьбу на выставке "Россия", а по дороге домой в самолете потеряли подаренный им главой региона Радием Хабировым жилищный сертификат, квартиру получат, сообщили РИА Новости в пресс-службе руководителя республики.
Национальная башкирская свадьба Загира Сафаргалина и Юлии Сулеймановой прошла 3 декабря на выставке "Россия" в Москве. Глава региона с супругой поздравили молодожёнов с созданием семьи и подарили им сертификат на квартиру в Уфе.
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В Уфимском линейном управлении МВД РФ на транспорте сообщили РИА Новости, что молодожены потеряли большой пластиковый сертификат еще 4 декабря, а обратились с заявлением только 7 декабря.
«
"Транспортная полиция по факту пропажи багажа проводит проверку", - уточнили в пресс-службе управления.
Власти региона заверили, что молодожены получат жилье, несмотря на потерю сертификата.
"Еще раз поздравляем молодоженов с бракосочетанием. Ничего страшного в потере бумажного вида сертификата нет. Ребят уже проинструктировали по дальнейшим действия. Жилье они получат", - сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Башкирии.
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