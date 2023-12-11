https://ria.ru/20231211/mir-1915186792.html

Конгресс: США не интересен мир на Украине, завершение СВО не обсуждается

Конгресс: США не интересен мир на Украине, завершение СВО не обсуждается - РИА Новости, 11.12.2023

Конгресс: США не интересен мир на Украине, завершение СВО не обсуждается

США не заинтересованы в мирном соглашении для прекращения конфликта на Украине, поскольку желают войны, заявила член палаты представителей американского... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T21:46

2023-12-11T21:46

2023-12-11T21:46

в мире

вашингтон (штат)

россия

марджори тейлор грин

владимир зеленский

джо байден

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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. США не заинтересованы в мирном соглашении для прекращения конфликта на Украине, поскольку желают войны, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин на фоне визита в Вашингтон Владимира Зеленского. "С Зеленским в городе и подходящими к концу деньгами на Украину, почему никто в Вашингтоне не говорит о мирном соглашении с Россией?" - написала она на своей странице в социальной сети Х. Тейлор Грин также сама ответила на собственный вопрос, заявив, что "Вашингтон желает войны, а не мира". "Разве это не ужасно?" - добавила она. Кроме того, республиканка сообщила, что по-прежнему выступает против выделения Киеву дополнительных средств, никогда не голосовала в поддержку выделения денег на "финансирование прокси-войны Вашингтона с Россией на Украине" и не собирается менять свою позицию. Ранее в Вашингтон прибыл Зеленский, у которого в американской столице запланирована серия выступлений и встреч. В частности, во вторник его ожидает в Белом доме президент США Джо Байден. Как сообщил в понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, американский лидер ожидает услышать новости о текущей ситуации на поле боя. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20231211/situatsiya-1915175534.html

https://ria.ru/20231211/voyska-1915184360.html

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в мире, вашингтон (штат), россия, марджори тейлор грин, владимир зеленский, джо байден