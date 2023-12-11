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Конгресс: США не интересен мир на Украине, завершение СВО не обсуждается - РИА Новости, 11.12.2023
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21:46 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/mir-1915186792.html
Конгресс: США не интересен мир на Украине, завершение СВО не обсуждается
Конгресс: США не интересен мир на Украине, завершение СВО не обсуждается - РИА Новости, 11.12.2023
Конгресс: США не интересен мир на Украине, завершение СВО не обсуждается
США не заинтересованы в мирном соглашении для прекращения конфликта на Украине, поскольку желают войны, заявила член палаты представителей американского... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T21:46
2023-12-11T21:46
в мире
вашингтон (штат)
россия
марджори тейлор грин
владимир зеленский
джо байден
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. США не заинтересованы в мирном соглашении для прекращения конфликта на Украине, поскольку желают войны, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин на фоне визита в Вашингтон Владимира Зеленского. "С Зеленским в городе и подходящими к концу деньгами на Украину, почему никто в Вашингтоне не говорит о мирном соглашении с Россией?" - написала она на своей странице в социальной сети Х. Тейлор Грин также сама ответила на собственный вопрос, заявив, что "Вашингтон желает войны, а не мира". "Разве это не ужасно?" - добавила она. Кроме того, республиканка сообщила, что по-прежнему выступает против выделения Киеву дополнительных средств, никогда не голосовала в поддержку выделения денег на "финансирование прокси-войны Вашингтона с Россией на Украине" и не собирается менять свою позицию. Ранее в Вашингтон прибыл Зеленский, у которого в американской столице запланирована серия выступлений и встреч. В частности, во вторник его ожидает в Белом доме президент США Джо Байден. Как сообщил в понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, американский лидер ожидает услышать новости о текущей ситуации на поле боя. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20231211/situatsiya-1915175534.html
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в мире, вашингтон (штат), россия, марджори тейлор грин, владимир зеленский, джо байден
В мире, Вашингтон (штат), Россия, Марджори Тейлор Грин, Владимир Зеленский, Джо Байден
Конгресс: США не интересен мир на Украине, завершение СВО не обсуждается

Грин: США не интересен мир на Украине, завершение конфликта не обсуждается

© AP Photo / Cliff OwenЧлен палаты представителей США Марджори Тейлор Грин
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Cliff Owen
Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. США не заинтересованы в мирном соглашении для прекращения конфликта на Украине, поскольку желают войны, заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин на фоне визита в Вашингтон Владимира Зеленского.
«
"С Зеленским в городе и подходящими к концу деньгами на Украину, почему никто в Вашингтоне не говорит о мирном соглашении с Россией?" - написала она на своей странице в социальной сети Х.
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Белый дом: Байден и Зеленский намерены обсудить ситуацию на поле боя
Вчера, 20:09
Тейлор Грин также сама ответила на собственный вопрос, заявив, что "Вашингтон желает войны, а не мира". "Разве это не ужасно?" - добавила она.
Кроме того, республиканка сообщила, что по-прежнему выступает против выделения Киеву дополнительных средств, никогда не голосовала в поддержку выделения денег на "финансирование прокси-войны Вашингтона с Россией на Украине" и не собирается менять свою позицию.
Ранее в Вашингтон прибыл Зеленский, у которого в американской столице запланирована серия выступлений и встреч. В частности, во вторник его ожидает в Белом доме президент США Джо Байден. Как сообщил в понедельник координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, американский лидер ожидает услышать новости о текущей ситуации на поле боя.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Пентагон: Украине помогут создать ВС, способные сдержать Россию в будущем
Вчера, 21:27
 
В миреВашингтон (штат)РоссияМарджори Тейлор ГринВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
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