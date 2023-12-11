https://ria.ru/20231211/minyust-1915052793.html

Минюст предложил повысить требования к уровню образования адвокатов

Минюст предложил повысить требования к уровню образования адвокатов - РИА Новости, 11.12.2023

Минюст предложил повысить требования к уровню образования адвокатов

Министерство юстиции России предложило поправки к закону об адвокатуре, которые повысят требования к уровню образования претендентов на получение статуса... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T13:13

2023-12-11T13:13

2023-12-11T13:13

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Министерство юстиции России предложило поправки к закону об адвокатуре, которые повысят требования к уровню образования претендентов на получение статуса адвоката, сообщает пресс-служба ведомства. "Повышаются требования к уровню образования претендентов на получение статуса адвоката. Адвокатами смогут стать граждане, имеющие высшее юридическое образование одновременно по направлению подготовки "Юриспруденция" квалификации магистр и диплома бакалавра по направлениям подготовки "Юриспруденция" или "Обеспечение законности и правопорядка", - говорится в сообщении. Как уточняется, вводимое требование не будет распространяться на получивших высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности до вступления закона в силу. Кроме того, норма не будет распространяться на уже работающих у адвокатов стажеров, а срок ее вступления в силу будет отложен до завершения 2023-2024 учебного года. Также поправками предлагается ввести еще одно основание для прекращения статуса адвоката советом адвокатской палаты. В частности, выезд адвоката на постоянное место жительства либо на срок более 1 года за пределы России. Нововведение не затронет тех адвокатов, которые выехали для лечения или обучения, либо сопровождения членов семьи, направленных для исполнения трудовых или иных обязанностей за пределы страны, и по иным уважительным причинам. "Необходимо отметить, что в случае установления названных фактов дисциплинарное производство в отношении адвокатов, выехавших из России, будет рассматриваться по общим правилам, установленным Кодексом профессиональной этики адвокат", - поясняется в документе. Изменения предлагается внести в закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", принятый Госдумой в первом чтении 12 апреля.

https://realty.ria.ru/20231130/notariusy-1913838027.html

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общество, россия, госдума рф