https://ria.ru/20231211/mid-1915110972.html

МИД России вызвал посла Дании

МИД России вызвал посла Дании - РИА Новости, 11.12.2023

МИД России вызвал посла Дании

Посла Дании в Москве Якоба Хеннингсена вызвали в российский МИД из-за его высказываний в датских СМИ, сообщили на Смоленской площади. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T16:10

2023-12-11T16:10

2023-12-11T17:34

дания

в мире

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МОСКВА,11 дек — РИА Новости. Посла Дании в Москве Якоба Хеннингсена вызвали в российский МИД из-за его высказываний в датских СМИ, сообщили на Смоленской площади."В МИД России был вызван посол Дании в Москве Я. Хеннингсен в связи с его провокационными высказываниями в датских СМИ относительно деятельности иностранных компаний в России", — отметили в ведомстве.Дипломату указали, что заявления официального представителя Дании с оценками российской экономики и правовых основ государства недопустимы и граничат с вмешательством во внутренние дела. В министерстве напомнили, что распространение домыслов нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и противоречит функциям посла в стране пребывания.В беседе с Хеннингсеном на Смоленской площади подчеркнули, что основной ущерб работе иностранных фирм в стране, в том числе датских, наносят антироссийские ограничения ЕС и США. При этом компании, которые приняли решение продолжить работать в России, пользуются всесторонней поддержкой государства.Как добавили в ведомстве, в МИД исходят из того, что Хеннингсен впредь воздержится от таких высказываний.

https://ria.ru/20231115/daniya-1909662798.html

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дания, в мире