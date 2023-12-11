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МИД России вызвал посла Дании - РИА Новости, 11.12.2023
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16:10 11.12.2023 (обновлено: 17:34 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/mid-1915110972.html
МИД России вызвал посла Дании
МИД России вызвал посла Дании - РИА Новости, 11.12.2023
МИД России вызвал посла Дании
Посла Дании в Москве Якоба Хеннингсена вызвали в российский МИД из-за его высказываний в датских СМИ, сообщили на Смоленской площади. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T16:10
2023-12-11T17:34
дания
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МОСКВА,11 дек — РИА Новости. Посла Дании в Москве Якоба Хеннингсена вызвали в российский МИД из-за его высказываний в датских СМИ, сообщили на Смоленской площади."В МИД России был вызван посол Дании в Москве Я. Хеннингсен в связи с его провокационными высказываниями в датских СМИ относительно деятельности иностранных компаний в России", — отметили в ведомстве.Дипломату указали, что заявления официального представителя Дании с оценками российской экономики и правовых основ государства недопустимы и граничат с вмешательством во внутренние дела. В министерстве напомнили, что распространение домыслов нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и противоречит функциям посла в стране пребывания.В беседе с Хеннингсеном на Смоленской площади подчеркнули, что основной ущерб работе иностранных фирм в стране, в том числе датских, наносят антироссийские ограничения ЕС и США. При этом компании, которые приняли решение продолжить работать в России, пользуются всесторонней поддержкой государства.Как добавили в ведомстве, в МИД исходят из того, что Хеннингсен впредь воздержится от таких высказываний.
https://ria.ru/20231115/daniya-1909662798.html
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дания, в мире
Дания, В мире
МИД России вызвал посла Дании

МИД РФ вызвал посла Дании из-за провокационных высказываний в СМИ о России

© РИА НовостиЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости
Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА,11 дек — РИА Новости. Посла Дании в Москве Якоба Хеннингсена вызвали в российский МИД из-за его высказываний в датских СМИ, сообщили на Смоленской площади.
«
"В МИД России был вызван посол Дании в Москве Я. Хеннингсен в связи с его провокационными высказываниями в датских СМИ относительно деятельности иностранных компаний в России", — отметили в ведомстве.
Дипломату указали, что заявления официального представителя Дании с оценками российской экономики и правовых основ государства недопустимы и граничат с вмешательством во внутренние дела. В министерстве напомнили, что распространение домыслов нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и противоречит функциям посла в стране пребывания.
В беседе с Хеннингсеном на Смоленской площади подчеркнули, что основной ущерб работе иностранных фирм в стране, в том числе датских, наносят антироссийские ограничения ЕС и США. При этом компании, которые приняли решение продолжить работать в России, пользуются всесторонней поддержкой государства.
Как добавили в ведомстве, в МИД исходят из того, что Хеннингсен впредь воздержится от таких высказываний.
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