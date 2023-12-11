https://ria.ru/20231211/mgu-1915184517.html
МГУ в рамках ПИШ внедрит пилотные образовательные программы
МГУ в рамках ПИШ внедрит пилотные образовательные программы - РИА Новости, 11.12.2023
МГУ в рамках ПИШ внедрит пилотные образовательные программы
Московский государственный университет (МГУ) в рамках создаваемой в вузе передовой инженерной школы (ПИШ) планирует внедрить пилотные образовательные программы, РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T21:27
2023-12-11T21:27
2023-12-11T21:51
общество
образование
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Московский государственный университет (МГУ) в рамках создаваемой в вузе передовой инженерной школы (ПИШ) планирует внедрить пилотные образовательные программы, на данный момент они находятся в стадии разработки, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности декана факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, директор ПИШ Андрей Замятнин. "При реализации образования будет осуществляться постоянный мониторинг востребованности выпускников школы, и в соответствии с его результатами (будут) вноситься коррективы в работу Школы. Пилотные образовательные программы Передовой инженерной школы МГУ... в настоящий момент находятся в стадии разработки", - сказал Замятнин. Замятнин добавил, что реализовывать целевые образовательные программы инженерной школы планируется в формах магистратуры и дополнительного профессионального образования, также предполагается дополнение инженерными и экономическими составляющими программ бакалавриата и специалитета, уже реализуемых четырьмя инженерными факультетами. Так, например, по его словам, в разработке находятся пилотные программы по подготовке инженеров-исследователей, здесь планируется создать программы магистратуры "Фармацевтическая разработка", "Производство лекарственных средств", "Контроль качества лекарственных средств", "Валидация фармацевтического производства", и программы дополнительного профобразования "Техология ГЛФ", "Нормы надлежащей производственной практики". "Первые три года развития ПИШ МГУ будет поддержана государством в размере 340,4 миллионов ежегодно", - напомнил Замятнин. В рамках подготовки инженеров-программистов в разработке находятся программа магистратуры "Применение машинного обучения в биологии" и программы профобразования "Цифровые и квантовые технологии в медицине и экологии", "Применение высокоинформативных комбинированных методов анализа в биомедицине", также, как уточнил Замятнин, для подготовки управленцев инженерными процессами будут созданы магистерская программа "Управление развитием технологического бизнеса" и комплексы программ ДПО "Школа ключевых исследователей" и "Школа проектных менеджеров". "Главный показатель эффективности образования ИШ МГУ - карьера выпускников в российских высокотехнологичных компаниях, процент трудоустроенных или запустивших собственный стартап выпускников. Будет проводиться непрерывный мониторинг усвоения знаний студентами, их способности решать конкретные актуальные исследовательские, инженерные и инновационные задачи, самостоятельно, в команде и в контексте работы над общими задачами", - пояснил директор ПИШ. В процессе учебы студентам, преподавателям, руководителям НИР и индустриальных партнеров будут предоставлены формы "обратной связи", образовательные программы будут корректироваться ежегодно, сказал Замятнин.По его словам, в рамках ПИШ также планируется создать систему подготовки кадров, необходимых для обновления отрасли здравоохранения, а сама школа должна вырасти в систему, генерирующую продукты и технологические решения для всех сфер здоровьесбережения.Он отметил, что у инженерной школы будут четыре технические задачи в сферах образования, науки, инноваций и инфраструктуры, в рамках задачи "Образование" планируется создать систему подготовки высококвалифицированных инженерных и управленческих кадров, способных осуществлять разработку и производство высокотехнологичных продуктов для медицины и фармацевтики.В рамках задач в сфере науки планируется разработка лекарств, медицинских изделий, диагностических систем и IT-технологий для медицины в интересах индустриальных партнеров, в сфере инноваций планируются программы трансляционных исследований и трансфера технологий для превращения научных разработок в высокотехнологичные продукты. Последняя задача, посвященная инфраструктуре, сформирует среду для создания, испытания и передачи индустриальным партнерам высокотехнологичных продуктов, объединения образования, науки и промышленности, подчеркнул Замятнин.
https://ria.ru/20230630/msu-1881548919.html
https://ria.ru/20231112/mgu-1908988141.html
https://ria.ru/20231006/vaktsina-1901064766.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, образование, мгу имени м. в. ломоносова
Общество, Образование, МГУ имени М. В. Ломоносова
МГУ в рамках ПИШ внедрит пилотные образовательные программы
В передовой инженерной школе МГУ появятся пилотные образовательные программы
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Московский государственный университет (МГУ) в рамках создаваемой в вузе передовой инженерной школы (ПИШ) планирует внедрить пилотные образовательные программы, на данный момент они находятся в стадии разработки, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности декана факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ, директор ПИШ Андрей Замятнин.
"При реализации образования будет осуществляться постоянный мониторинг востребованности выпускников школы, и в соответствии с его результатами (будут) вноситься коррективы в работу Школы. Пилотные образовательные программы Передовой инженерной школы МГУ... в настоящий момент находятся в стадии разработки", - сказал Замятнин.
Замятнин добавил, что реализовывать целевые образовательные программы инженерной школы планируется в формах магистратуры и дополнительного профессионального образования, также предполагается дополнение инженерными и экономическими составляющими программ бакалавриата и специалитета, уже реализуемых четырьмя инженерными факультетами.
Так, например, по его словам, в разработке находятся пилотные программы по подготовке инженеров-исследователей, здесь планируется создать программы магистратуры "Фармацевтическая разработка", "Производство лекарственных средств", "Контроль качества лекарственных средств", "Валидация фармацевтического производства", и программы дополнительного профобразования "Техология ГЛФ", "Нормы надлежащей производственной практики".
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"Первые три года развития ПИШ МГУ будет поддержана государством в размере 340,4 миллионов ежегодно", - напомнил Замятнин.
В рамках подготовки инженеров-программистов в разработке находятся программа магистратуры "Применение машинного обучения в биологии" и программы профобразования "Цифровые и квантовые технологии в медицине и экологии", "Применение высокоинформативных комбинированных методов анализа в биомедицине", также, как уточнил Замятнин, для подготовки управленцев инженерными процессами будут созданы магистерская программа "Управление развитием технологического бизнеса" и комплексы программ ДПО "Школа ключевых исследователей" и "Школа проектных менеджеров".
"Главный показатель эффективности образования ИШ МГУ - карьера выпускников в российских высокотехнологичных компаниях, процент трудоустроенных или запустивших собственный стартап выпускников. Будет проводиться непрерывный мониторинг усвоения знаний студентами, их способности решать конкретные актуальные исследовательские, инженерные и инновационные задачи, самостоятельно, в команде и в контексте работы над общими задачами", - пояснил директор ПИШ.
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В процессе учебы студентам, преподавателям, руководителям НИР и индустриальных партнеров будут предоставлены формы "обратной связи", образовательные программы будут корректироваться ежегодно, сказал Замятнин.
По его словам, в рамках ПИШ также планируется создать систему подготовки кадров, необходимых для обновления отрасли здравоохранения, а сама школа должна вырасти в систему, генерирующую продукты и технологические решения для всех сфер здоровьесбережения.
Он отметил, что у инженерной школы будут четыре технические задачи в сферах образования, науки, инноваций и инфраструктуры, в рамках задачи "Образование" планируется создать систему подготовки высококвалифицированных инженерных и управленческих кадров, способных осуществлять разработку и производство высокотехнологичных продуктов для медицины и фармацевтики.
В рамках задач в сфере науки планируется разработка лекарств, медицинских изделий, диагностических систем и IT-технологий для медицины в интересах индустриальных партнеров, в сфере инноваций планируются программы трансляционных исследований и трансфера технологий для превращения научных разработок в высокотехнологичные продукты. Последняя задача, посвященная инфраструктуре, сформирует среду для создания, испытания и передачи индустриальным партнерам высокотехнологичных продуктов, объединения образования, науки и промышленности, подчеркнул Замятнин.
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