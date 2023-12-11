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Бочкарев: редевелопмент территории завода "Метромаш" завершат в 2026 году - РИА Новости, 11.12.2023
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11:08 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/metromash-1915021258.html
Бочкарев: редевелопмент территории завода "Метромаш" завершат в 2026 году
Бочкарев: редевелопмент территории завода "Метромаш" завершат в 2026 году - РИА Новости, 11.12.2023
Бочкарев: редевелопмент территории завода "Метромаш" завершат в 2026 году
AFI Development завершит редевелопмент территории завода "Метромаш" в 2026 году, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:08
2023-12-11T11:08
андрей бочкарев
москва
afi development
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. AFI Development завершит редевелопмент территории завода "Метромаш" в 2026 году, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. "Сегодня на территории бывшего завода "Метромаш" в районе Метрогородок строятся четыре жилых корпуса общей площадью около 175 тысяч квадратных метров, образовательный кластер со школой на 425 учащихся и детским садом на 200 мест. В полном объеме работы предполагается завершить в 2026 году", - цитирует его пресс-служба столичного стройкомплекса. По его словам, уже возведены и заселены две очереди строительства, в одном из корпусов открыт детский сад на 150 мест. Кроме того, как уточнил Бочкарев, на территории бывшей промзоны появятся объекты коммерческой инфраструктуры и офисные здания, будут проложены новые автомобильные дороги.
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андрей бочкарев, москва, afi development
Андрей Бочкарев, Москва, AFI Development
Бочкарев: редевелопмент территории завода "Метромаш" завершат в 2026 году

Бочкарев: редевелопмент территории завода "Метромаш" завершат в 2026 году

© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. AFI Development завершит редевелопмент территории завода "Метромаш" в 2026 году, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
«
"Сегодня на территории бывшего завода "Метромаш" в районе Метрогородок строятся четыре жилых корпуса общей площадью около 175 тысяч квадратных метров, образовательный кластер со школой на 425 учащихся и детским садом на 200 мест. В полном объеме работы предполагается завершить в 2026 году", - цитирует его пресс-служба столичного стройкомплекса.
По его словам, уже возведены и заселены две очереди строительства, в одном из корпусов открыт детский сад на 150 мест. Кроме того, как уточнил Бочкарев, на территории бывшей промзоны появятся объекты коммерческой инфраструктуры и офисные здания, будут проложены новые автомобильные дороги.
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Материнские платы на российских процессорах начали серийно делать в Москве
Вчера, 07:15
 
Андрей БочкаревМоскваAFI Development
 
 
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