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Стало известно, какой город больше всего привлекает миллиардеров
Стало известно, какой город больше всего привлекает миллиардеров - РИА Новости, 11.12.2023
Стало известно, какой город больше всего привлекает миллиардеров
Абу-Даби стал новым центром притяжения для миллиардеров со всего мира, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T14:53
2023-12-11T14:53
2023-12-11T16:29
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Абу-Даби стал новым центром притяжения для миллиардеров со всего мира, сообщило агентство Bloomberg."Согласно данным консалтинговой фирмы по управлению активами M/HQ, в Абу-Даби зарегистрировано более пяти тысяч частных компаний по сравнению с 46 в 2016 году", — отметили авторы.Деловой центр пользуется популярностью среди бизнесменов из-за его гарантий защиты активов от иностранных юрисдикций и возможности получать выгоду из соглашений ОАЭ об избежании двойного налогообложения. Кроме того, некоторые инвесторы считают возможность получения вида на жительство или паспорта Эмиратов при совершении крупных инвестиций серьезным преимуществом.В числе владельцев крупных бизнесов, переехавших в Абу-Даби, агентство называет бывшего гендиректора криптобиржи Binance Чанпэна Чжао и основателя крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Рэя Далио.
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абу-даби, оаэ, рэй далио
Стало известно, какой город больше всего привлекает миллиардеров
Bloomberg: Абу-Даби стал новым местом притяжения для миллиардеров