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Стало известно, какой город больше всего привлекает миллиардеров

Стало известно, какой город больше всего привлекает миллиардеров - РИА Новости, 11.12.2023

Стало известно, какой город больше всего привлекает миллиардеров

Абу-Даби стал новым центром притяжения для миллиардеров со всего мира, сообщило агентство Bloomberg. РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T14:53

2023-12-11T14:53

2023-12-11T16:29

абу-даби

оаэ

рэй далио

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Абу-Даби стал новым центром притяжения для миллиардеров со всего мира, сообщило агентство Bloomberg."Согласно данным консалтинговой фирмы по управлению активами M/HQ, в Абу-Даби зарегистрировано более пяти тысяч частных компаний по сравнению с 46 в 2016 году", — отметили авторы.Деловой центр пользуется популярностью среди бизнесменов из-за его гарантий защиты активов от иностранных юрисдикций и возможности получать выгоду из соглашений ОАЭ об избежании двойного налогообложения. Кроме того, некоторые инвесторы считают возможность получения вида на жительство или паспорта Эмиратов при совершении крупных инвестиций серьезным преимуществом.В числе владельцев крупных бизнесов, переехавших в Абу-Даби, агентство называет бывшего гендиректора криптобиржи Binance Чанпэна Чжао и основателя крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Рэя Далио.

https://ria.ru/20231209/abu-dabi-1914669694.html

абу-даби

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абу-даби, оаэ, рэй далио