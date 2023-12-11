Медведев призвал не создавать бесконечно территории развития бизнеса
Медведев призвал насыщать уже существующие территории развития бизнеса
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что в России не нужно создавать бесконечное количество территорий развития, нужно насыщать те, что уже есть.
Во время встречи со школьниками и студентами – отличниками учебы и победителями олимпиад Медведеву был задан вопрос о том, будут ли в РФ создавать территории, схожие с федеральной территорией "Сириус". "Не могу прямо так сказать, что мы должны это все бесконечно умножать", - ответил Медведев.
Он заметил, что "Сириус" - это прекрасная и хорошо развивающаяся территория, но таких в РФ должно быть счетное количество.
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"Они должны быть по всей территории страны, но в то же время не в ущерб для качества. Если мы не можем обеспечить, например, уровень образования, техническую оснащенность, лучше всех концентрировать в каких-то специальных оснащенных местах", - добавил Медведев.
Он отметил, что важно, чтобы территория развития была известной и пользовалась уважением.
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"Бесконечное количество форм развития создавать не надо даже в такой огромной стране как наша. Скорее, нужно насыщать то, что есть", - подчеркнул политик.