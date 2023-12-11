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Медведев призвал не создавать бесконечно территории развития бизнеса - РИА Новости, 11.12.2023
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17:40 11.12.2023 (обновлено: 17:55 11.12.2023)
https://ria.ru/20231211/medvedev-1915142050.html
Медведев призвал не создавать бесконечно территории развития бизнеса
Медведев призвал не создавать бесконечно территории развития бизнеса - РИА Новости, 11.12.2023
Медведев призвал не создавать бесконечно территории развития бизнеса
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что в России не нужно создавать бесконечное количество территорий развития, нужно насыщать те, что уже... РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T17:40
2023-12-11T17:55
россия
дмитрий медведев
единая россия
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что в России не нужно создавать бесконечное количество территорий развития, нужно насыщать те, что уже есть.Во время встречи со школьниками и студентами – отличниками учебы и победителями олимпиад Медведеву был задан вопрос о том, будут ли в РФ создавать территории, схожие с федеральной территорией "Сириус". "Не могу прямо так сказать, что мы должны это все бесконечно умножать", - ответил Медведев.Он заметил, что "Сириус" - это прекрасная и хорошо развивающаяся территория, но таких в РФ должно быть счетное количество."Они должны быть по всей территории страны, но в то же время не в ущерб для качества. Если мы не можем обеспечить, например, уровень образования, техническую оснащенность, лучше всех концентрировать в каких-то специальных оснащенных местах", - добавил Медведев.Он отметил, что важно, чтобы территория развития была известной и пользовалась уважением."Бесконечное количество форм развития создавать не надо даже в такой огромной стране как наша. Скорее, нужно насыщать то, что есть", - подчеркнул политик.
https://ria.ru/20231211/putin-1915135418.html
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россия, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев призвал не создавать бесконечно территории развития бизнеса

Медведев призвал насыщать уже существующие территории развития бизнеса

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что в России не нужно создавать бесконечное количество территорий развития, нужно насыщать те, что уже есть.
Во время встречи со школьниками и студентами – отличниками учебы и победителями олимпиад Медведеву был задан вопрос о том, будут ли в РФ создавать территории, схожие с федеральной территорией "Сириус". "Не могу прямо так сказать, что мы должны это все бесконечно умножать", - ответил Медведев.
Владимир Путин и Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Путину во главе страны еще очень многое нужно сделать, считает Медведев
Вчера, 17:21
Он заметил, что "Сириус" - это прекрасная и хорошо развивающаяся территория, но таких в РФ должно быть счетное количество.
«
"Они должны быть по всей территории страны, но в то же время не в ущерб для качества. Если мы не можем обеспечить, например, уровень образования, техническую оснащенность, лучше всех концентрировать в каких-то специальных оснащенных местах", - добавил Медведев.
Он отметил, что важно, чтобы территория развития была известной и пользовалась уважением.
«
"Бесконечное количество форм развития создавать не надо даже в такой огромной стране как наша. Скорее, нужно насыщать то, что есть", - подчеркнул политик.
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РоссияДмитрий МедведевЕдиная Россия
 
 
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