https://ria.ru/20231211/medvedev-1915142050.html

Медведев призвал не создавать бесконечно территории развития бизнеса

Медведев призвал не создавать бесконечно территории развития бизнеса - РИА Новости, 11.12.2023

Медведев призвал не создавать бесконечно территории развития бизнеса

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что в России не нужно создавать бесконечное количество территорий развития, нужно насыщать те, что уже... РИА Новости, 11.12.2023

2023-12-11T17:40

2023-12-11T17:40

2023-12-11T17:55

россия

дмитрий медведев

единая россия

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает, что в России не нужно создавать бесконечное количество территорий развития, нужно насыщать те, что уже есть.Во время встречи со школьниками и студентами – отличниками учебы и победителями олимпиад Медведеву был задан вопрос о том, будут ли в РФ создавать территории, схожие с федеральной территорией "Сириус". "Не могу прямо так сказать, что мы должны это все бесконечно умножать", - ответил Медведев.Он заметил, что "Сириус" - это прекрасная и хорошо развивающаяся территория, но таких в РФ должно быть счетное количество."Они должны быть по всей территории страны, но в то же время не в ущерб для качества. Если мы не можем обеспечить, например, уровень образования, техническую оснащенность, лучше всех концентрировать в каких-то специальных оснащенных местах", - добавил Медведев.Он отметил, что важно, чтобы территория развития была известной и пользовалась уважением."Бесконечное количество форм развития создавать не надо даже в такой огромной стране как наша. Скорее, нужно насыщать то, что есть", - подчеркнул политик.

https://ria.ru/20231211/putin-1915135418.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий медведев, единая россия